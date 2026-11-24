“İnsan en iyi, kendisini ifade edebildiği dilde dünyayı anlar. Bir çocuğun ana dilini yaşatmak, onun geçmişine, kimliğine ve geleceğine sahip çıkmaktır.”

Barış süreçleri yalnızca silahların susmasıyla başlamaz, toplumların birbirini anlamaya başlamasıyla gerçek anlamını bulur. Çünkü yıllarca çatışmaların, acıların, güvensizliğin ve karşılıklı önyargıların gölgesinde yaşayan toplumlar için barış, sadece siyasi aktörlerin masada alacağı kararlarla inşa edilemez. Barışın insanların gündelik yaşamına, düşüncelerine, kültürüne, eğitimine ve birbirleriyle kurdukları ilişkilere yerleşmesi gerekir.

Bugün Türkiye'de barış süreciyle birlikte en çok tartışılması gereken konulardan biri de eğitim. Özellikle Kürt sorununun demokratik çözümü gündeme geldiğinde, anadili ve anadilinde eğitim konusu artık ertelenebilecek bir sorun olmaktan çıktı. Çünkü bir toplumun dili, yalnızca konuşmak için kullandığı bir araç değil. Dil; annenin ninnisi, babanın öğüdü, ninelerin anlattığı hikâyeler, çocukluğun hatıraları, halkın kültürü ve kuşaklar arasında kurulan görünmez bir köprü görevi görür.

Bir çocuk dünyaya geldiğinde ilk kelimelerini ailesinden, çevresinden ve anadilinden öğrenir. Duygularını, sevinçlerini, korkularını ve hayallerini önce bu dille ifade eder. O dil, onun dünyayı tanıdığı ilk penceredir.

Peki, bir çocuğa kendi ana dilinde eğitim alma imkânı sunulmadığında ne olur?

Çocuk, bir yandan yeni bir dil öğrenmeye çalışırken diğer yandan kendi dünyasını okulun diliyle buluşturmakta zorlanabilir. Kendisini ifade etmekte güçlük çekebilir, eğitim hayatının ilk yıllarında eşitsizlik yaşayabilir. Oysa eğitim, çocuğun kendisini eksik hissettiği değil, kendisini özgürce geliştirebildiği bir alan olmalı.

Bu tartışmada öncelikle iki kavramın birbirinden ayrılması gerekiyor. Anadili eğitimi, kişinin kendi anadilini öğrenmesi, okuması, yazması, dilinin edebiyatını ve kültürünü tanımasıdır.

Anadilinde eğitim ise çocuğun matematikten fen bilimlerine, tarihten diğer derslere kadar eğitimini kendi anadili aracılığıyla alabilmesidir.

Bugün Kürtçe(Kurmancî, Zazakî) dillinin seçmeli dersler kapsamında okutulması önemli olmakla birlikte, bu uygulama anadilinde eğitim talebini karşılamamakta.

Nitekim Millî Eğitim Bakanlığının Kasım 2026'da açıkladığı bilgiler de mevcut durumun sınırlarını ortaya koymakta. Bakanlık, Türkçe dışındaki dillerde anadilde eğitim verilmesine yönelik bir çalışma yürütülmediğini belirtirken Kürtçe(Kurmancî, Zazakî) seçmeli ders olarak okutulmaya devam ettiğini açıklamıştır. Dolayısıyla bugün asıl sorulması gereken soru şudur: Bir çocuğun anadilini öğrenmesine izin vermekle yetinecek miyiz, yoksa o dilde eğitim görmesinin de önünü açacak mıyız?

Eğer gerçekten yeni bir toplumsal dönemden söz ediyorsak, eğitimin de bu yeni dönemin ihtiyaçlarına göre yeniden düşünülmesi gerekir. Çünkü yıllarca birbirini yeterince tanımayan, farklılıkları üzerinden ayrıştırılan ve kendi kimliğini ifade etmekte zorlanan toplumların yeniden birbirine güvenebilmesi için eğitim önemli bir sorumluluk üstlenmeli.

Bu nedenle eğitim sistemi, farklı kimlikleri ve dilleri bir sorun olarak değil, toplumun zenginliği olarak görmeli. Türkçe, Kürtçe(Kurmancî, Zazakî), Arapça, Lazca ve bu topraklarda konuşulan diğer bütün diller, toplumsal hayatın doğal bir parçası olarak kabul edilmeli.

Bir dilin yaşaması başka bir dilin kaybolmasını gerektirmez. Bir çocuğun Kürtçe eğitim görmesi Türkçe öğrenmesine engel değil. Aynı şekilde Türkçe eğitim gören bir çocuğun başka bir dili öğrenmesi de onun kimliğinden bir şey eksiltmez. Tam tersine, çok dilli ve çok kültürlü bir eğitim anlayışı çocukların birbirini daha iyi anlamasına, farklılıklara saygı duymasına ve birlikte yaşama kültürünün gelişmesine katkı sunabilir.

Barış sürecinin eğitim alanında karşılık bulabilmesi için bazı temel adımların atılması gerekiyor:

Anadilinde eğitim hakkı demokratik bir toplumun temel meselelerinden biri olarak ele alınmalı.

Kürtçe(Kurmancî, Zazakî) ve diğer anadillerin eğitim sisteminde geliştirilmesi için yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmalı.

Bu dillerde eğitim verebilecek öğretmenler yetiştirilmeli, üniversitelerde ilgili bölümler güçlendirilmeli.

Ders kitapları, çocuk edebiyatı, bilimsel yayınlar ve dijital eğitim materyalleri hazırlanmalı.

Ana dil eğitimi ile anadilde eğitim arasındaki fark topluma doğru anlatılmalı.

Eğitim politikaları hazırlanırken öğretmenlerin, velilerin, öğrencilerin, akademisyenlerin ve dil kurumlarının görüşleri alınmalı.

Hiçbir dilin ve kimliğin diğerinden üstün görülmediği, eşitlikçi ve çoğulcu bir eğitim anlayışı geliştirilmeli.

Elbette bütün bunlar bir günde gerçekleşemez. Ancak önemli olan, bu konunun sürekli ertelenen bir tartışma olmaktan çıkarılması ve somut bir demokratikleşme gündemine dönüştürülmesidir.

Bugün barıştan söz ediyorsak, yarının çocuklarına nasıl bir ülke bırakacağımızı da düşünmek zorundayız. Çocuklarımızın birbirlerinin dillerini anlamaktan korkmadığı, farklı kimliklerle büyümeyi bir tehdit olarak görmediği, kendi anadilinde konuşurken utanmadığı ve kendisini özgürce ifade edebildiği bir eğitim ortamı yaratmalıyız. Çünkü bir çocuğun anadilinde kurduğu ilk cümle, yalnızca bir kelimeden ibaret değil. O cümlede ailesinin hafızası, toplumunun kültürü ve geleceğe taşıdığı umut var. Barışın kalıcı olması için yalnızca geçmişin acılarını konuşmak yetmez. Geleceğin nasıl kurulacağını da konuşmalıyız. Bu geleceğin en önemli yapı taşlarından biri ise eğitimdir.

Unutulmamalı ki eğitimde eşitlik sağlanmadan toplumsal eşitlikten, dillerin özgürlüğü güvence altına alınmadan kültürel barıştan söz etmek eksik kalacaktır. Türkiye’nin önünde önemli bir fırsat bulunmakta. Bu fırsat, yalnızca çatışmasız bir dönem yaratmak değil; farklılıkların eşit yurttaşlık temelinde kabul gördüğü, herkesin kendi diliyle ve kimliğiyle özgürce yaşayabildiği demokratik bir toplum inşa etmek.

Barış, insanların birbirine benzemesi değil, birbirinden farklı oldukları hâlde eşit ve özgür yaşayabilmesidir. Anadilinde eğitim talebini de bu büyük toplumsal dönüşümün ayrılmaz bir parçası olarak görmek gerekir. Çünkü gerçek barış, bir çocuğun okul kapısından içeri girdiğinde kendi dilini, kimliğini ve kültürünü dışarıda bırakmak zorunda kalmadığı gün başlayacak. Ve belki de barışın en güzel başlangıcı, bir çocuğun annesinden öğrendiği ilk kelimeyi okulunda da özgürce söyleyebildiği gündür.

(AÖ/NÖ)