Almanya'da Berîvan Aymaz aşırı sağın hedefinde

Almanya'nın Köln şehrinde 14 Eylül’de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin ilk turunda, Yeşiller Partisi'nin Bingöllü Kürt kadın adayı Berîvan Aymaz oyların yaklaşık yüzde 28'ini alarak birinci bitirdi.

Ancak, Almanya'daki seçim sistemine göre bir adayın ilk turda seçimi kazanabilmesi için yüzde 50'den fazla oy alması gerekiyor. İkinci tura kalan seçim 28 Eylül’de yapılacak.

Aymaz, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Torsten Burmester ile yarışacak. Ancak seçim öncesinde Almanya’da aşırı sağcılar Aymaz’ı hedefe koydu. Sosyal medyada saldırılar başladı.

Aşırı sağcılar Aymaz’ın ilk turu önde tamamlamasının ardından “Köln Katedrali’ni cami yapacaklar”, “Hilafeti getirecekler”, “Köln’ün yeniden bombalanması gerekiyor” paylaşımları yaptı.

"Kentini yönetme ihtimalim nefret kampanyası başlatmak için yeterli"

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Aymaz, seçilme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle hedef gösterilmeye çalışıldığını belirtti.

Aymaz seçimlere günler kala kendisine yönelik hakaret, tehdit ve nefret içerikli paylaşımların ciddi şekilde arttığını ifade ederek, gelen bazı mesajların ekran görüntülerini de Instagram hesabından paylaştı.

Aymaz nefret mesajlarının nedenine ilişkin, "Bir kadın, göçmen kökenli ve Yeşiller üyesi olarak Almanya'nın dördüncü büyük kentini yönetme ihtimalim, bazıları için nefret ve karalama kampanyası başlatmak için yeterli görünüyor" ifadelerini kullandı.

Aymaz "Düşmanlıkların her türüne – bana ya da başkasına karşı olsun – açık ve net bir şekilde 'Dur!' diyorum. Köln farklılıklarıyla güçlü bir şehir. Burada tartışmalar yapılır, ama bu tartışmalar adil ve saygılı olmalı. Küçük ve gürültücü bir azınlığın Köln'ü ve sosyal ağları zehirlemesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Rakibinden destek geldi

Aymaz'ın sosyal medyada paylaştığı mesajlar kısa sürede büyük destek görürken, paylaşım binlerce kişi tarafından beğenildi. Ayrıca farklı siyasi partilerden de dayanışma mesajları geldi.

Ancak öncesinde Almanya’nın aşırı sağcı partisi AfD, ikinci tur seçimleri öncesi Aymaz’ın seçilmemesi için sosyal demokrat SPD’ye oy verilmesi çağrısı yaptı.

SPD adayı Torsten Burmester ileri bir tutum alarak “AfD’nin kirli desteğine ihtiyacım yok. Berivan ile bu konuda aynı saftayız” şeklinde açıklama yaptı.

Burmester "Köln, yerel seçimlerde AfD'ye açık bir şekilde hayır dedi. Bu iyi bir şey. Köln'de demokratları birbirlerine düşürme girişimleri başarısız olacak. Saldırılar Aymaz ve beni demokratik bir tutum ve aşırı sağcılara açık bir şekilde hayır demek birleştiriyor. Bunu kimse değiştiremez. Demokratik değerleri paylaşmayanların zehirli desteğinizi istemiyorum ve ihtiyacım da yok." dedi.

Ayrıca birçok sivil toplum ve göçmen kuruluşları da AfD’nin açıklamalarına tepki gösterdi ve karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Volt Partisi'nin Köln adayı Lars Wolfram, "Politika fikirlerle yapılır, köken ya da cinsiyetle değil. Berivan Aymaz ile tam dayanışma içindeyiz" dedi.

Köln'e daha önce belediye başkan adayı olan eski papaz Hans Mörtter ise, "İnsanların kökeni, cinsiyeti veya siyasi katılımı nedeniyle saldırıya uğraması kabul edilemez. Köln'de nefretin yeri yok" sözleriyle Aymaz'a destek verdi.

KUZEY REN VESTFALYA'DA YEREL SEÇİMLER Berîvan Aymaz (Yeşiller) ve Torsten Burmester (SPD) Köln Belediye Başkanlığı için ikinci turda

(HA)