ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 28 Ocak 2025 10:30
 ~ Son Güncelleme: 28 Ocak 2025 10:57
4 dk Okuma

Alınmayan tedbirler ve yiten yaşamlar

Doğal ve kaçınılmaz ölümler bir yana, tedbirsizlik veya denetimsizlik sonucu yaşanan ölümler, başta yaşam hakkı ihlali olmak üzere bir dizi başka ihlale yol açıyor.

Osman İşçi

Osman İşçi

Osman İşçi

Görseli Büyüt
Alınmayan tedbirler ve yiten yaşamlar
Fotoğraf: Murat Bay

Ölüm, böbürlenme; kimileri seni kudretli ve ürkütücü addetse bile,
Öyle değilsin. (John Donne, 10. Sone, Ölüm, böbürlenme)

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin ölümü ve 51 kişinin yaralanmasına yol açan Grand Otel yangını haberini okuduğumdan bu yana John Donne’nin bu şiiri aklımdan çıkmıyor.

Ölüm, bu topraklarda böbürlenebilir zira kudretli. Kudreti, insan yaşamının alınacak tedbirlerden ucuz olmasından kaynaklanıyor. Ölüm, bu topraklarda böbürlenebilir zira her birimiz ürkütücülüğünü hissediyoruz. Ürkütücülüğü, alınmayan tedbirlerden kaynaklı.

Kapitalizmin kâr hırsıyla değil de insan hakları ve işçi sağlığı güvenliği perspektfiyile denetimler gerçekleştirilseydi bu ölümler önlenebilirdi. Uzmanlara göre, otel işletmesi yaklaşık 1 milyon TL bütçe ayırmış olsaydı, yangın faciasının acı sonuçlarını azaltabilecek yangın tüpü, alarm sistemi, yağmurlama sistemi gibi önlemler alınmış olacaktı. Ancak otelin elde ettiği gelirden bu bütçeyi ayırmamasının temel nedeni, kâr hırsı ve insan yaşamını hiçe saymasıdır. Ayrıca, ortaya çıktığı üzere, güvenlik tedbirlerine yönelik denetimlerin yetersiz ve etkisiz olması da bir diğer önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Esasen, bu yangın konaklama ve eğlence sektöründeki maalesef ölümlü tek vaka değil. İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, 2024’te konaklama ve eğlence sektöründe toplam 123 işçi yaşamını yitirdi. İSİG Meclisi raporuna göre, eğlence ve konaklama sektörü, işçi cinayetlerinin en fazla yaşandığı üçüncü işkolu konumunda. Gerekli önlemler alınsaydı ölümler ve yaralanmalar önlenebilir ya da en azından yaşadığımız trajedi bu ölçekte olmazdı. Denetimlerin alınması, mikro düzeyde otelin işletilmesi ve otelin azami düzeyde sürekli incelenmesiyle birlikte, makro düzeyde kamu idaresinin insan hakları temelli bir yaklaşımı benimsemesi ile mümkündür.

Maalesef ölüm sadece otelde değil

Kartalkaya’daki yangından bir gün önce, Kurye Hakları Derneği’nin yayınladığı Moto Kurye Ölümleri Raporu - 2024, bu işkolunda ölümün ne yazık ki yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Raporun tanıtım yazısında, dernek en az 63 kuryenin çalışırken yaşamını yitirdiğini belirtiyor. Yazıda, en az ifadesinin altını çiziyor, çünkü 63, tespit edilebilen ölüm sayısı. Ayrıca rapor, kurye ölümlerine ilgili resmi istatistiklerin bulunmadığına da dikkat çekiyor.

Yaşamını yitiren moto kuryelerin yaklaşık %10’u 16-18 yaş arasında yani çocuk. Diğer %10’luk kesimin yaş aralığı 51-64. Çalışma koşulları ne çocuklar için ne ileri yaştaki yurttaşlar için güvenli. %80’inin 19-50 yaş aralığında olduğu moto kuryelerin ekmek parası kazanırken her an ölümle burun buruna olduğunu gösteriyor. Gerekli yasal düzenlemelerle (örneğin, moto kuryeliğin “Çok Tehlikeli Meslekler Statüsü”ne alınması veya “Mesleki Yeterlilik Belgesi”nin zorunlu hale getirilmesi gibi) ve alınacak tedbirlerle önlenebilecekken, insanların ekmeğini kazanırken hayatını kaybetmesi asla kabul edilemez.

Moto kurye ölümleri salt trafik kazası değildir

Basında veya sosyal medyada kimi zaman bireysel hatalarıyla karıştıkları trafik kazası gibi sunulan moto kurye ölümleri esasen insan onuruna yakışır çalışma koşulları ile doğrudan ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren uzun çalışma saatleri, zorlu hava koşullarında çalışma veya kuryelerin bu koşullarda çalışmaya zorlanması kazalara yol açan nedenler arasında yer alıyor.

Benzer şekilde, sektördeki sömürü koşulları, paket başı ödeme ve hız temelli prim sistemi, düşük ücretler ile denetim etkili bir biçimde gerçekleştirilmemesi de moto kurye ölümlerinde bireysel hataların ötesinde yapısal bir dizi probleme işaret ediyor.

Çalışırken ölmek

İSİG Meclisi’nin 13 Ocak’ta yayınladığı 2024 verilerine göre, 1897 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Bu raporun tanıtım yazısı ile Kurye Hakları Derneği raporunun tanıtım yazısındaki ortak ifade “en az.Esasen, “en az” olması gereken ölümlerin tespit edilmesi oranı değil bu ölümlerdir.

Diğer yandan, işçi cinayetlerinin en fazla yaşandığı iş kolları olarak inşaat, taşımacılık, tarım ve konaklama olarak tespit ediliyor.

Önlenebilir ölümler

Kader, şans, krallar ve çaresizler adamların kölesisin,
Zehir, savaş ve hastalıklar ile iş görürsün.

John Donne 10. Sonesi’nde herkese korku salan ölümün, her daim bir gerekçeye ihtiyaç duyduğuna işaret ediyor. Doğal ve kaçınılmaz ölümler bir yana, tedbirsizlik veya denetimsizlik sonucu yaşanan ölümler, başta yaşam hakkı ihlali olmak üzere bir dizi başka ihlale yol açıyor. Günümüzün kâr hırsı güden kapitalistleri, geçmişte ölümü köle kılan kralları veya çaresiz adamlarıdır. Zehir, savaş ve hastalıklar ise alınmayan tedbirlerin günümüzdeki insan onuruna yakışmayan çalışma koşullarıdır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 23. Maddesi çalışma hakkına ilişkin. Bildirge herkesin çalışma hakkı olduğunu ve işini özgürce seçebileceğini, elverişli koşullarda çalışması ve insan onuruna yakışır bir ücret alması gerektiğini belirtiyor. Bunların gerçekleştirilmesi için çalışma yaşamının bir bütün insan hakları temelinde düzenlenmesi gerekiyor.

(Oİ/VC)

Haber Yeri
İstanbul
İSİG Meclisi Kurye Hakları Derneği Kartalkaya Otel Yangını Grand Kartal Otel bolu
Osman İşçi
Osman İşçi
[email protected] tüm yazıları
İnsan hakları savunucusu. 2006’dan beri İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi'nde görevli, şu anda İHD MYK üyesi. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EuroMed Rights) Yönetim...

İnsan hakları savunucusu. 2006’dan beri İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi'nde görevli, şu anda İHD MYK üyesi. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Ağı (EuroMed Rights) Yönetim Kurulu üyesi. Hacettepe Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde araştırma görevlisiyken KESK yöneticileri ve üyelerine açılan KCK adı altındaki soruşturma kapsamında tutuklandı ve sekiz ay tutuklu kaldı. Doktora tezi konusu, Kuzey İrlanda çatışması ile şiddetin şiiri nasıl etkilediği ve şiirde nasıl temsil edildiğiyle ilgili. Ocak 2016’da birçok akademisyenle birlikte barış metninin imzaladı, Barış için Akademisyenler'den oldu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisiyken, 30 Nisan 2017 tarihli, 689 sayılı KHK'yle ihraç edildi ve kamu görevinden men edildi. Avusturya İnsan Hakları Derneği'nin 2017 Ödülü kendisine verildi. Yurtdışına çıkış yasağı olduğu için ödülü almaya gidemedi.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Çoklu mücadele alanı: Zorla kaybetmeler
21 Ocak 2025
Çoklu mücadele alanı: Zorla kaybetmeler
Birleşmiş Milletler’de insan hakları mücadelesi
14 Ocak 2025
Birleşmiş Milletler’de insan hakları mücadelesi
Asgari ücret bir insan hakları meselesidir
7 Ocak 2025
Asgari ücret bir insan hakları meselesidir
Barışın türküsünü söyleme zamanı - III
31 Aralık 2024
Barışın türküsünü söyleme zamanı - III
Toplumun insan hakları gündemi
24 Aralık 2024
Toplumun insan hakları gündemi
Sayfa Başına Git