Algoritmik taraflılık: Platform kapitalizmi, veri ve gerçeklik

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü’nde öğretim üyesi. 2016’dan bu yana Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nde yürütülen, AB destekli Medya Çoğulculuğu İzleme projesinin Türkiye ekibinde araştırmacı ve koordinatör olarak görev yapıyor. 2020-2023 yılları arasında Erasmus+ destekli “Ermiscom” projesinin Türkiye ekibini yönetti. 2023’te ABD Dışişleri Bakanlığı’nın SUSI programı kapsamında Arizona State University Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication’da bulundu. Journalism as a Peacekeeping Agent at the Time of Conflict, Information Nightmare: Fake News, Manipulation and Post-truth Politics in the Digital Age ve Mapping Lies in the Global Media Sphere başlıklı kitaplarda editörlük yaptı. Nefret söylemi, dijital medya okuryazarlığı, algoritmik taraflılık, platform politikaları ve medya çoğulculuğu gibi konularda ulusal ve uluslararası yayınları bulunuyor. Galatasaray Üniversitesi’nde Medya ve İletişim Çalışmaları alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.