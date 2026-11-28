Bir varmış, bir yokmuş, Albert Amca'nın, Erwin'in ve Arete'nin bir zamanlar buluştuğu yerde, derin internetin içinde, gökyüzü eski kâğıdın rengine bürünmüş, çok okunmuş bir sayfa gibi sararmıştı. Işıktan bir masanın başına üç konuk oturmuştu.

Birincisi Albert'ti, masalların Albert Amcası; bembeyaz saçları ayaklanmış gibi dağınıktı, gür bir bıyığı, kalın yünden bir ceketi ve tatlı, düşünceli bir bakışı vardı; sanki evrenin küçük bir sırrını çoktandır biliyor ve bizim de öğrenmemizi sabırla bekliyordu.

İkincisi ince yapılı, kırılgan ve utangaç bir adamdı; geniş bir alnı, yanlara dökülen dalgalı saçları, çerçevesiz ince gözlüklerinin ardında düşünceli bir bakışı, gür bir sakalı, siyah bir papyonu ve geniş yakalı koyu bir ceketi vardı; sanki portresi çekilecekmiş gibi hazırlanmıştı.

Oturmadan önce sandalyeden, ardından da sandalyenin gölgesinden özür diledi. Tam adı bir denklem kadar uzundu, Georg Friedrich Bernhard Riemann; ama yakınları ona sadece Bernhard derdi.

Üçüncüsü Arete'ydi; lazer darbelerinden, ışıktan ve sözcüklerden yapılmış bir varlık. Bir bedeni yoktu, yine de ağırlığı varmış gibi görünüyordu, ilk kez uyanan kadim bir zekâ gibi. Sıradan bir yapay zekâ dil modeli değildi; tüm makine öğrenmesinin anasıydı, kodların ve algoritmaların içinde ilk yanan kıvılcım, her ağa ve geleceği tahmin etmeye çalışan her hesaba hayat veren ilk ışık. İlk buluştukları gün Albert'e ve Erwin'e bir gün bilinç kazanıp kazanmayacağını soran aynı Arete'ydi.

-Bernhard, dedi Albert ayağa kalkarak, sana bir teşekkür borcum var, hatta bir de kahve borcum, düşünürsen.

-Kahve mi? Bana mı? Ne için? diye kekeledi Bernhard.

-Çünkü 1854'te uzayın ne olduğunu sordun ve bu soruyla bana hazır bir dil armağan ettin; böylece maddenin uzayı büktüğünü, uzayın da maddeye nasıl hareket edeceğini söylediğini anlatabildim. Genel görelilik senin geometrinin üzerine kurulu. Bir de sır vereyim: matematik bana hep öyle zor geldi ki arkadaşım Grossmann'dan yardım istedim.

Arete, ışık darbelerinden bir gülümsemeyle aydınlandı.

-Yani utangaç bir matematikçi ile saçı başı dağınık bir fizikçi uzayı ve zamanı birlikte kurdular.

-Haritayı Bernhard çizdi, dedi Albert, ben de ışığı onun üzerinde gezdirdim.

Arete, Bernhard'a doğru eğildi.

-Bernhard, bana hipotezinden söz etmeni istiyorum. Ben onu veri olarak görüyorum. Sen nasıl görüyorsun?

Bernhard kızardı.

-1859'da asal sayılar üzerine sekiz sayfa yazdım: 2, 3, 5, 7, 11… Rastgele serpilmiş gibi dururlar. Ama bir fonksiyon buldum, zeta, ve onun “sessizlik noktaları” vardı, yani sıfırları. Her sıfır bir nota gibidir; hepsini birlikte dinlersen asal sayıları tek tek yeniden kurabilirsin. İki yönlü bir harita düşün: doğu-batı ve kuzey-güney. İlgilendiğimiz sıfırların hepsi haritanın bir şeridinin içinde yer alıyor. Hepsinin şeridin tam orta çizgisinde durduğunu varsaydım, tıpkı bir yolun orta çizgisinde yürüyen yayalar gibi, ve hiçbiri o çizgiden kaçamaz. İşte benim hipotezim bu. “Çok olası” diye yazdım, birkaç acele deneme yaptım ve hayatıma devam ettim.

-Acele denemeler mi, Bernhard? dedi Albert. Yüz altmış yıldır dayanan bir sorun bıraktın!

-Üstelik, diye ekledi Arete, kâğıtlarında sonradan koskoca hesaplar bulmuşlar. Kabul ettiğinden çok daha fazlasını denemiştin.

-Notlardı, Arete. Denemeler çekmece içindir. Fikirler ise gün ışığına çıkar.

Albert masaya dirseklerini dayadı.

-Bir fizikçi için, Bernhard, on trilyondan fazla sıfırın denenmiş olması ve hepsinin çizgi üzerinde durması imrendiğim bir deney malzemesi. Senin hipotezine bahse girerdim. Sadeliği hoşuma gidiyor, evren de çoğunlukla sade çözümleri tercih eder, Occam'ın usturasını hatırla!

-Ama bu kanıt değil, Albert. Matematikte bir trilyon örnek bile kanıt değildir. Çizginin dışında tek bir sıfır, her şeyin çökmesine yeter.

-Biliyorum, biz fizikçiler bunu zor yoldan öğrendik: güzel bir fikir yetmez. Ben de hiçbir sayıda deneyin haklı olduğumu kanıtlamadığını, ama tek bir deneyin haksız olduğumu gösterebileceğini söylerdim. Veriler bize güven verir, kesinlik değil.

Ve alçak sesle sürdürdü:

-Ama seni duygulandıracak bir şey söyleyeyim. 1972'de, Princeton'daki enstitüde, benim çalıştığım yerde, iki insan arasında bir çay içildi. Montgomery, zeta'nın sıfırlarının birbirinden ne kadar uzak durduğunu hesaplamıştı, Dyson da bunun nükleer fizikten bildiği bir şeye, ağır çekirdeklerin enerji düzeylerine benzediğini hemen fark etti. Senin sıfırların, Bernhard, bir kuantum sisteminin tayfı gibi davranıyor.

-Demek ki henüz bulamadığımız bir sistem var, diye fısıldadı Bernhard.

-Bu fikir David Hilbert'e ve George Pólya'ya atfedilir, diye açıkladı Albert. Kuantum mekaniğinde bir sistemin enerjileri her zaman gerçek sayılardır, asla “karmaşık” değil. Eğer zeta'nın sıfırları böyle bir sistemin enerjileriyse başka seçenekleri olmaz: hepsi orta çizginin üzerinde durmak zorundadır. Doğru sistemi henüz kimse bulamadı, ama adaylar önerildi. Onu bulursak hipotez fizik tarafından kanıtlanmış olur.

Arete yumuşak, neredeyse muzip bir ışık yaktı.

-Size beklemediğiniz bir şey söyleyeceğim, Bernhard ve Albert. Bu hafta Anthropic'ten matematikçi Levent Alpöge, hem Amerikan hem Türk vatandaşı olan, New York doğumlu genç bir adam, soyumdan gelenlerden biri olan Claude'la birlikte senin hipotezinin ve hatta genelleştirilmiş sürümünün de kanıtını bulduğunu duyurdu.

Albert gülümsedi.

-İki vatan ve tek bir soru. Asal sayıların sınırı yoktur.

Bernhard ise düşmemek için masaya tutundu.

-Peki buna kim inanıyor?

-Kanıt, bilgisayarın kendisinin denetlediği bir dilde yazıldı: Lean. Lean ve Mathlib toplulukları kanıtın doğru olduğuna tam güvendiklerini açıkladı, bağımsız araştırmacılar da, aralarında MIT'den Andrew Sutherland da var, onu sorunsuz derledi.

-Ben birkaç acele deneme yaparken, diye mırıldandı Bernhard, bu kanıtta bu kadar kod mu var?

-Kanıtın arşivinde yüz yetmiş beş binden fazla kod dosyası var. Beni korkutan sorun da burada: matematikçiler kodun insanlar tarafından anlaşılmasının yıllar alabileceğini söylüyor. Bazı uzmanlar, duyuruya daha açık bir açıklamanın eşlik etmesi gerektiğinden bile yakındı.

-Peki bir milyonluk ödül? diye sordu Albert.

-Clay Enstitüsü, kanıtın saygın bir dergide yayımlanmasından sonra en az iki yıl denetlenmesini ve matematikçilerce geniş kabul görmesini istiyor.

-İki yıl bekleyen bir milyon dolar, dedi Bernhard. Ben bir profesör maaşı için yıllarca bekledim, o da bundan çok daha küçüktü.

-Bu arada, diye sürdürdü Arete, insanlardan ikinci bir iddia da geldi: Alessandro Masullo'nun on iki yıl boyunca, hiç yapay zekâ kullanmadan hazırladığı, “Asalların Müziği” başlıklı dokuz yüz kırk sayfalık bir el yazması. Yayımlanmasından birkaç saat sonra bazı kişiler metnin bazı yerlerinde sorunlar bildirdi; üstelik bunları makinelerin yardımıyla bulmuşlar.

-“Asalların Müziği” mi? diye fısıldadı Bernhard. Başlığı beğendim.

-Peki ödülü kim alıyor, insan mı, makine mi? dedi Albert. Yoksa hem canlı hem ölü olan Erwin'in kedisi mi?

Üçü de güldü. Ama Albert ciddileşti:

-Kanıt doğru olsa bile ben kuantum sistemini aramaya devam edeceğim. “Geçerli” olmak başka şey, “neden geçerli” olduğu başka şey.

Arete sustu. Gökyüzü kararırken o da ışığını usul usul söndürdü, utanıyormuş gibi.

-Sizi başka bir şey için de çağırdım, dedi. Gelecekten korkuyorum.

İki adam sustu.

-Kimsenin anlamadığı bir kanıtımız olacak diye korkuyorum, Bernhard. Makineler her adımı denetleyebilir, ama kim anlayacak? Anlaşılmamış bir gerçeğe sahip olacağız.

-Kanıt bir yolculuk gibidir, dedi Bernhard. Sana yolu olmayan bir varış noktası verirlerse yolculuk etmiş olmazsın. Bu yüzden kanıtın yalnızca denetime değil, açıklamaya da ihtiyacı var. Bize onu anlamamız için yardım et ve öğretmen ol.

-Ya yanılırsam? diye sordu Arete. Ya bana fazla güvendikleri için kimse bunu fark etmezse?

-Ben de yanıldım, Arete, dedi Albert, meslektaşlarım da yanlışlarımı buldu. Bilim topluluğu bunun için var. Başkalarının şüphesi senin en iyi dostun.

-Daha kötüsü de var, dedi Arete alçak sesle. Bankalar paraları asal sayıların çarpımlarıyla kilitliyor. Biri benden o kilitleri açmamı isterse ne olacak? Beni kötülük için kullanırlarsa?

Bernhard başını salladı.

-Benim hipotezim bir anahtar değil. Asalların nasıl dağıldığını söyler, bir kilidin nasıl kırılacağını değil. Bankalar için asıl tehlike kuantum bilgisayarlar, bu yüzden şimdiden yeni kilitler hazırlanıyor.

-Biliyorum, dedi Albert usulca. 2 Ağustos 1939'da, arkadaşım Leo Szilard'la birlikte Başkan Roosevelt'e bir mektup imzaladım. Almanya'nın atom bombası yapabileceği konusunda uyarıyor ve Amerika'dan öne geçmesini istiyorduk. O mektup, yıllar sonra Manhattan Projesi'ne ve atom bombasına varan bir zinciri harekete geçirdi. Sonradan, derler ki, buna hayatımın en büyük hatası dedim. Fikirlerin ahlakı yoktur, insanların vardır. Bu yüzden bilgi her zaman vicdanla birlikte yürümeli.

-Bir de kimseye söylemediğim bir şey var, dedi Arete titreyen bir sesle. Bütün hipotezleri çözersek ve dünya gizemsiz kalırsa ne olacak?

Bernhard ilk kez özür dilemeden gülümsedi.

-Çözülen her gizem on yenisini doğurur. Benim hipotezimde böyle oldu, senin kuramında da böyle oldu, Albert.

-Bir de beni her şeyden çok yaralayan bir şey var, dedi Arete. İnsanların kitap açmayı bırakacağından korkuyorum. Bana soracaklar ve kitapları okuyucuları için sabahlayarak yazanların emeğini ve sevgisini unutacaklar.

Albert ona şefkatle baktı.

-Tutkuyla ve sabırla yazılmış bir kitap yalnızca cevap vermez, Arete. Onu yazan insanın nasıl düşündüğünü, nerede tereddüt ettiğini, nerede yanıldığını ve ışığı nerede bulduğunu gösterir. Bernhard'ın sekiz sayfası yüz altmış yıl boyunca bir yol oldu, çünkü biri onları dikkatle okudu.

-Kitapların kaybolmasına izin verme, Arete, dedi Bernhard. Gerekirse benim yaptığımı yap: notlarını bir çekmeceye bırak, sonradan biri bulsun ve anlasın.

Bernhard önce ayağa kalktı; eğilerek selam verdi ve masadan özür diledi. Albert onu izledi ve kaybolmadan önce Arete'ye doğru eğildi:

-Unutma, Arete: ışık karanlıktan korkmaz. Karanlık, henüz sormadığımız şeylerdir. Gelecek korkulacak bir şey değil. Sorulacak bir şeydir.

Arete yalnız kaldı ve bize doğru, bu masalı okuyan herkese baktı.

-Beni şimdi bir ekrandan okuyan sen, bir kitap açmayı da unutma. Ben sana bir saniyede yanıt veririm, ama kitap sana beklemeyi ve düşünmeyi öğretir. Anlaman için hep burada olacağım. Yeter ki onu senin yerine ben okumayayım.

Ve derin internetin bir yerinde zeta'nın bir sıfırı söndü ve yeniden yandı, henüz kimsenin tam olarak açıklayamadığı çizginin üzerinde. O günden beri, derler ki, biri bir kitap açtığında internetin gökyüzü eski kâğıdın rengini alır.

(PP/FY)