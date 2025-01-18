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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 18 Ocak 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2025 00:00
3 dk Okuma

Akran yalnızlığı

İnsanın kendisi ile arkadaşlık etmesi hazine tabii; ancak yaşlılık döneminde, hele de arkadaşların bir bir elveda dediği dönemde, nasıl bir araya gelinecek akran olanla?

Nilgün Öztunalı

Nilgün Öztunalı

Nilgün Öztunalı

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, yaşlı bir çift küçük bir mutfak masasında oturuyor. Kadın ve erkek karşılıklı olarak çay içiyorlar ve masada tabak içinde atıştırmalık yiyecekler bulunuyor. Arka planda eski tarz bir mutfak dolabı, cam işlemeli perde ve sade bir mutfak ortamı görülüyor. Işık, ortamı sıcak ve samimi bir hale getiriyor. Çiftin sakin ve doğal bir şekilde vakit geçirdiği bir an yakalanmış. Görsel, günlük hayatın dinginliğini ve belki de yılların paylaşılan alışkanlıklarını yansıtıyor.
"En Sevdiğim Pastam" filminden bir kare.

Yazıda bahsedeceğim üç filmi tesadüfen birbirini takip eden günlerde izledim ve bu üç film beni “akran yalnızlığı” üzerine düşünmeye teşvik etti.

İzleme sırama göre filmlerin adları şöyle; Mükemmel Günler (Perfect Days), Mukadderat ve En Sevdiğim Pastam (Keyke Mahboobe Man -My Favorite Cake).

Mükemmel Günler filminin baş karakteri Hirayama bizi umumi tuvalet temizleyici olarak günlerini geçirdiği Tokyo’yo götürüyor. Mukadderat’ın kahramanı Sultan ise Kastamonu’ya ve eşinin kaybı ile değişen yaşamına konuk ediyor. En Sevdiğim Pastam’da ise  İran’da yaşayan Mahin’in dünyasına birkaç günlüğüne konuk ediliyoruz.

Akran yalnızlığı denilen hadise genellikle insan ömrünün ergenlik sürecinde ele alınır. Bana kalırsa ergenlikle yaşlılık dönemlerinde insanın zorlandığı hadiseler benzerlikler taşıyor. Her iki dönemde de insanın vücudu, hormonları, bunlarla birlikte hissedişi de değişiyor. Ergenlikte para kazanma sürecine yol alırken yaşlılıkta gelirin azalır. Bu da yaşam alışkanlıklarının değişmesi anlamına gelir. Yetişkinliğe geçerken olduğu gibi yaşlanırken de akran ilişkisi, arkadaşlığın değeri paha biçilmez oluyor. Zira, akranlar samimiyet kurabilir, beklentisiz olabilir, gevezelik edebilir, birbirlerine içini dökebilir, duygudaşlık kurabilir. Diğer ilişkilerde bunu yapabilmek aynı şekilde mümkün olamıyor. İnsan için arkadaşlığın, akran ilişkisinin varlığı başlı başına mutluluk kaynağı oluyor.

Mukadderat

Üç farklı ülke

İşte bu üç filmde de baş karakterler bu yalnızlığa düşüyor ve bununla baş edebilmenin yollarını arıyor. Üç farklı ülke, üç farklı ülke yaklaşımı da bu gerçekliğe eşlik ediyor. Özellikle de kadın karakterlerin baş kahramanı olduğu iki filmde toplumsal ahlâk kurallarının, yaptırımlarının, belli yaşa gelen insanlar üzerinde etkili ol(a)madığını, hatta bu baskıların komik bir duruma düştüğünü de görüyoruz.

Kadın karakterler bildikleri karşı cinsle yakın ilişki kurarak bu yalnızlığı aşmaya çalışırken, erkek karakter bir rutin oluşturarak bununla baş ediyor. Tabii kadın karakterin baş kahraman olduğu iki filmde de karşılaştığı erkekler de yalnızlıklarını rutinleri ile giderme eğiliminde. Bu da erkeklerin en iyi bildiği şeyin çalışmak olduğunun altını çiziyor.

İnsanın ömrü uzuyor, nüfus piramidi şekil değiştiriyor. “Hiç kimseyi geride bırakma” anlayışı yaşlılıkta daha baskın. Peki bu akran yalnızlığını insanlığın aşması için neler yapacağız, yapmalıyız? Yaşlılık üzerine pek çok araştırma yapılıyor elbette. Bu araştırmaların çoğu işleyen ekonomik sistemin yararları üzerine oluyor ve bu da meseleden mesele çıkarıyor. Oysa, insanın yaşamına esenliği getirecek koşulları, ekonomik sisteme bağlı kalmadan nasıl sağlanabilir diye düşünmesi, buna yönelik araştırmalar planlanması gerekmez mi? Mutluluk, arkadaşının dışarıdan bakışında, olacaksak birlikte mutsuz olalım, demesinde değil midir? İnsanın kendisi ile arkadaşlık etmesi hazine tabii; ancak yaşlılık döneminde, hele de arkadaşların bir bir elveda dediği dönemde, nasıl bir araya gelinecek akran olanla?

Diğer yandan da Cicero’nun dediği gibi “İnsan ruhu gibi, dostluk da ölümsüzdür, iyi ve gerçek dostluklar çağlar boyunca hatırlanır ve örnek alınır. Sadece iyi insanlar arasında dostluk kurulabilir, zira o ihtiyaçtan doğmaz, bizzat doğanın bahşettiği bir ilişki türüdür.”

Perfect Days

Ve...
Yaşar Kemal’in “Yalnızlık” şiirinde anlattığı gibi, “Tanrı, kimsenin başına vermesin böyle bir yalnızlığı”.

Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin.
Su olsan kimse içmez,
Yol olsan kimse geçmez,
Elin adamı ne anlar senden?
Çıkarsın bir dağ başına,
Bir ağaç bulursun 
Tellersinpullarsın 
Gelin eylersin.
Bir de bulutları görürsün,
bir de bulutları görürsün,
bir de bulutları görürsün.
Köpürmüş gelen bulutları.
Başka ne gelir elden?
Çın çın ötüyor yüreğimin kökünde
şu dünyanın ıssızlığı.
Tanrı kimsenin başına vermesin böyle bir yalnızlığı. 

Ve...
Gülten Akın’ın “Yorgun Sevi” adlı şiirinden bir alıntı ile bitireyim.

... Bir deli kuzgun gibiyim yaşlı teleğimle 
Göğü siliyorum duraksamadan 
Yorgunluktan değil, öyle sanıyorum 
Yalnızlıktandır...

Yazıda bahsedilen filmler üzerine meraklıları şunları da okuyabilir.

Mükemmel Günler 
https://filmhafizasi.com/simdi-simdidir-perfect-days-2023 - Selin Tanyeri’nin yazısı
https://altyazi.net/soylesiler/wim-wenders-ile-mukemmel-gunler-uzerine-soylesi Engin Ertan’ın filmin yönetmeni Wim Wenders ile yaptığı söyleşi 
https://www.yildizsiz.net/perfect-days-mutlu-olmak-film-incelemesi - Recep Açıkgül’ün yazısı

En Sevdiğim Pastam 
https://ucuncusinema.com/inceleme-my-favourite-cake- Naz Özen’in yazısı
https://www.panzehirdergi.com/my-favourite-cake-devrimin-golgesinde-sanat-deniz-kara - Deniz Kara’nın yazısı

Mukadderat
https://www.themagger.com/mukadderat-film-inceleme- Gülbiz S’nin yazısı
https://www.themagger.com/mukadderat-film-inceleme - Ece Ekşi’nin yazısı
https://filmhafizasi.com/nadim-guc-ile-mukadderat-2024-filmi-uzerine-soylesi - Fatih Tuncay’ın filmin yönetmenş Nadim Güç ile yaptığı söyleşi

(NÖ/TY)

Haber Yeri
İstanbul
film eleştirisi Mukadderat Mükemmel Günler En Sevdiğim Pastam
Nilgün Öztunalı
Nilgün Öztunalı
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Son on beş yıldır sivil toplum kuruluşlarında, mikro örgütlenme yapıları ve kapasiteleri üzerine deneyim edindi. Çocuk, aile ve kadın başta olmak üzere yerel ve yerinden...

Son on beş yıldır sivil toplum kuruluşlarında, mikro örgütlenme yapıları ve kapasiteleri üzerine deneyim edindi. Çocuk, aile ve kadın başta olmak üzere yerel ve yerinden üretim süreçleri, yerel katılım odaklı çeşitli projelerin çeşitli aşamalarında; kolaylaştırıcı olarak rol ve sorumluluk almıştır.  Yerel ve evrensel kaynakların kullanılması, ihtiyaca uygun çözüm pratiklerinin açığa çıkarılması, motivasyonu ve verimliliği arttırıcı uygulamalar, insan kaynağını planlama ve yönetme, gönüllü kaynakların oluşturulması ve yürütülmesi, kurum kimliği ve kültürünün metin tasarımı, kurum içi ve dışı iletişim planları, kampanyalar üretimi ve yönetimi pratiklerine sahiptir. Herkes için temel eşitlik haklarına bağlı farklılıklar içeren çözümlemelerin olduğunu kabul eder ve öncelikle toplulukların ihtiyaçlarını öne alan düşünce yapısının çıkaracağı üretkenliği önemser.  Çalışmalarında eğilim ve ilgi alanını çocukların büyüme süreçlerinin niteliğini arttırmaya ve kadınların örgütlü toplumsal katılımına yönelik hedeflerine katkı üzerine emek dokumaya odaklamıştır.

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