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YAŞAM
Yayın Tarihi: 7 Aralık 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2024 00:00
2 dk Okuma

Aidiyet diri tutar

Ateşi ve ihaneti görmüştük kadim zamanlardan bu yana. Bir kılıcın menevişine bulanan kanı görmüştü eski zaman şehirlileri ve "Budur hikâyatınız” demişlerdi.

Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken

Şeyhmus Diken

Görseli Büyüt
Diyarbakır'ın 1969'da çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafı. Solda Diyarbakır surları, surların içinde ve dışında yerleşim yerleri görülüyor.
Fotoğraf: saradistribution.com (Diyarbakır 1969)

Sanırım sözün belki de en sonunda ya da yakışabilecek yerinde söylemem gerekeni, başında ifade edeyim de meramım anlaşılır ve hissedilir olsun.

Biz, bütün hikayemizi ve dahi geçmişimizi, o bazalt taş evlerin avlularından, önce sokağa, sonra şehre, en sonunda da geçmişten bugünlere taşıdık.

”Ee, taşıdınız da ne oldu?” diye sorabilir birileri.

Çok şey oldu. Bize, unutturulmaya çalışılan, hata ısrar edilen yaşam üzerinden kurulu asi ve serdengeçti şehir kültürümüzü unutmadık-unutturmadık.

Hatta unutulmasın diye her daim canlı tuttuk. Bize dayatılan şatafatlı ve bize ait olan mekanlardaki yaşam ve düzen kültürü ile donatılı hayatları-tercihleri elimizin tersiyle ittik. ‘Bu bize ait olan değil’ dedik.

Çünkü biz biliyorduk ki;

Taşlardı beka, taşlardı ebediyet, taştan başka geriye ne bırakacaktı ki o tek dişi kalmış 'medeniyet'.

Onikibinbeşyüz yıl evvel avuç içine sığan lavın taşlaşmış halinin işlenmiş ana rahmiydi bizi biz eden.

Boşuna mı demiştik bu coğrafyanın çocukları aslanın ağzından su içerken taşı sular…

Ateşi ve ihaneti görmüştük kadim zamanlardan bu yana. Bir kılıcın menevişine bulanan kanı görmüştü eski zaman şehirlileri ve "Budur hikâyatınız” demişlerdi.

Dönün yüzünüzü tan yeri atanda güneşe doğru ve bir daha dönün yüzünüzü gün batanda giden aydınlığın ruhuna.

Öyle de yapmıştık dünya var oldukça.

Şimdi kadim zamanlardan tuhaf zamanlara kaldık. Gele gele bu oldu bahtımıza düşen…

Biz yine de “aidiyet diri tutar” deyip peşisıra gidelim…

Not: Udi Yervant’ın Serencamı söyleşi ve kitabının imzası 8 Aralık 2024 pazar günü saat 16.00’da tüyap Diyarbakır kitap fuarında olacak. Bekleriz…

(ŞD/HA)

Haber Yeri
İstanbul
Şeyhmus Diken
Şeyhmus Diken
[email protected] tüm yazıları
Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal...

Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da yaşıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi ve Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü Diyarbakır Temsilcisi. Pek çok dile çevrilen 20 kitabı bulunuyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. bianet'te yazıyor. 

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