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Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025 15:45
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2025 16:18
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ABD tamamen yasakladı, Türkiye'de her yerde var

ABD'de kanserojen olması nedeniyle Eritrosin isimli gıda boyasının kullanımı tümüyle yasaklandı. Türkiye'de ise internet satış sitelerinden bile rahatlıkla bulunabiliyor ve gıdalara konuluyor.

Bülent Şık

Bülent Şık

Bülent Şık

Görseli Büyüt
ABD tamamen yasakladı, Türkiye'de her yerde var

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Eritrosin isimli gıda boyasının erkek laboratuar farelerinde kansere yol açtığını gösteren  çalışmaların ardından üreticilerin gıdalarda bu boyayı kullanmasına artık izin verilmeyeceğini açıkladı.

Gıda Katkı Maddeleri mevzuatımızda E 127 olarak adlandırılan eritrosin bazı yiyecek ve içeceklere parlak, kiraz kırmızısı bir renk veren sentetik bir gıda boyası.

Mevzuatımız eritrosin kullanımını sadece kokteyl kirazlar ve kirazlı şekerlemeler ile sınırlandırıyor. Eritrosin kiraz içeren kek ve kapkekler, pasta vb. unlu mamüller ile dondurulmuş tatlılarda ve kremalarda bulunabileceği anlamına geliyor. Buna ek olarak yutulan ilaçlarda da bulunması olası.

Eritrosinin kansere yol açabileceğini gösteren bulguların dikkate alınarak gıdalarda ve ilaç-ecza ürünlerinde kullanımının yasaklanması doğru bir karar.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da eritrosin boyasının ülkemizde kullanımını yasaklaması gerekiyor. Ancak bu konuda temel sorunlardan biri piyasada herhangi bir internet satış sitesinden eritrosin boyası temin etmenin çok kolay olması.

İnternet satış sitelerinde “Erythrosine E127 Eritrosin Pembe Toz Gıda Boyası” adı ya da benzeri başka adlar altında satılan bu gıda boyasının satışı durdurulmalı.

Esasen sadece eritrosin değil belirli kullanım limitleri olan her türlü gıda katkı maddesinin internetten satışının yapılmaması gerekir. Sağlık zararı doğuracak bu tip ürünlere kolayca erişebiliyor olmak başlı başına bir sorundur. Dolayısıyla tüketicilerin sağlığını tehdit eden bu açığın hızla kapatılması, kontrol altına alınması gerekiyor.

Tüketicilerin internet üzerinden temin edilen bu tip ürünlere karşı çok dikkatli olması, alışveriş yapmaması da gerekiyor elbette.

(BŞ/Mİ)

 

NOTLAR

Haber Yeri
İstanbul
fda gıda
Bülent Şık
Bülent Şık
[email protected] tüm yazıları
Gıda Mühendisi. Akademisyen. Çevre dostu analiz yöntemleri geliştirilmesi üzerine doktora yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli laboratuvarlarda çalıştı. 2009 Yılında öğretim üyesi...

Gıda Mühendisi. Akademisyen. Çevre dostu analiz yöntemleri geliştirilmesi üzerine doktora yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli laboratuvarlarda çalıştı. 2009 Yılında öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesine geçti. Üniversitede Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nin kurulumu ve faaliyete geçmesi çalışmalarını yürüttü. Gıdalarda ve sularda katkı maddelerinin ve çeşitli toksik kimyasal maddelerin kalıntılarının belirlenmesi üzerine çalışmalar yaptı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim üyeliği yaparken 22 Kasım 2016’da çıkarılan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarıldı. Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü ve Halkevleri ‘Hakikatın Peşinde’ Ödülü’ne layık görüldü. Mutfaktaki Kimyacı, Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikâyeler ve Çocuklar ve Gıda Güvenliği adlı üç kitabı bulunuyor. 

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