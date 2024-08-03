ABD siyasetinde Z kuşağı etkisi: “Kamala IS Brat”

*Görsel betimleme: Fotoğrafta Kamala Harris, açık renkli bir takım elbise giymiş şekilde bir koltukta oturuyor. Harris'in, bacak bacak üstüne attığı ve beyaz çoraplarının uç kısmında mavi desenler olduğu görülüyor. Kameraya doğru bakıyor ve çenesini eline yaslamış durumda. Görselin ortasında TikTok logosu yer alıyor, fotoğrafın TikTok videosundan olduğu anlaşılıyor.

Kamala Harris, ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi üzerine demokratların desteğini de arkasına alarak kendi adaylığını duyurdu. Kampanya çalışmalarına başlayan Harris, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla oy kullanacak genç nüfusa hitap etmeye çalışıyor.

Propaganda çalışmalarında açık bir şekilde Z kuşağı sosyal medya akımlarından yararlanan Harris, TikTok üzerinden kendi sesi ile yapılan akımlara da destek veriyor.

Harris, geçmişte yaptığı konuşmalar ile dalga geçen videoları kendi lehine çevirerek propaganda çalışmalarına dahil ediyor.

Harris’in görünürlülüğünün artmasında büyük rol oynayan bu akımlar, genç kullanıcılar arasında popülerliğini giderek artırıyor. Oy kullanacak gençlerin dikkatini çekmeyi başaran Harris’i daha zorlu bir mücadele bekliyor, o da oylarını kazanmak.

Hindistan cevizi ağacı

Kamala Harris, Mayıs 2023’te yaptığı bir konuşmada konudan koparak, “Kendinizi bir hindistan cevizi ağacından daha yeni mi düşmüş sanıyorsunuz? İçinde yaşadığınız ve sizden önce gelenlerin sağladığı bağlamda varsınız” ifadelerini kullanmıştı.

Annesinin çocukluklarında kendisi ve kardeşine bu şekilde öğütlerde bulunduğunu anlatan Harris’in konuşmanın içerisinde anlamsız bir şekilde bu şekilde konuşması sosyal medyada gündem olmuştu.

Harris’in adaylığını açıklaması üzerine demokrat sosyal medya kullanıcıları ve içerik üreticileri kollarını sıvadı. Harris’in bu ifadelerini neredeyse bütün viral şarkılar ile remixlemeye başlayan içerik üreticileri, yeni bir akım yaratmış oldu. Bu şarkıların birçoğu da yeni çıkardığı albümü ile başta TikTok olmak üzere sosyal medyada epey ses getirmiş şarkıcı, Charli XCX’in “brat” albümünde yer alıyor.

Charli XCX

Bir süredir albüm yayınlamayan İngiliz şarkıcı Charli XCX, “brat” albümü ile geri döneceğini duyurmuş, yayınladığı tekliler ile de ilgiyi üzerinde tutmayı başarmıştı. Yeni albümü ile medyanın ilgisini üzerinde tutan Charli, Kamala Harris’in bulunduğu videolarda yer aldığını fark etmesi üzerine siyasetçiyi destekleyen, “Kamala IS brat” paylaşımını yaptı.

Bu paylaşımının ardından “haydut “ anlamına gelen “brat” kavramını da açıklayan Charli, “Sen de biraz dağınık, parti yapmayı seven ve bazen aptalca şeyler söyleyen ‘o kız’ gibisin. Kendini anlayan ve hisseden ama belki de o sırada çöküntü yaşayan biri” ifadeleriyle brat mentalitesini açıklığa kavuşturdu.

Kamala Harris’in propaganda ekibinin, Charli XCX’in şarkılarıyla yaptığı paylaşımların sosyal medya uygulamaları tarafından daha fazla öne çıkarıldığını fark etmesi üzerine Harris de bu içerik üreticilerinin arasına katıldı.

Harris’i temsilen açılan “Kamala’nın Karargahı” anlamına gelen “Kamala HQ” hesabı ise yaptığı paylaşımları tamamen bu formata göre değiştirdi. Bu akımlara katılarak takipçi sayısını büyük bir hızla arttıran hesap, 3 gün içerisinde 469 binden 1.8 milyon takipçiye ulaştı.

Kamala HQ

Kamala Harris’in Z jenerasyona erişmek için bir araç olarak kullandığı Kamala HQ hesabı, X ve TikTok üzerinden yaptığı paylaşımlarla her geçen gün medyanın ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Hesap üzerinden paylaşımları yapan kişilerin ortaya çıkmasıyla, Harris’in Z kuşağına ulaşmak için gençlerden oluşan bir takım oluşturduğu belli oldu. Donald Trump ve yardımcı adayı JD Vance’in Harris hakkında söylediği sözlerin üzerine giden ve yaptığı paylaşımlar hakkında geri adım atmayan hesap, Harris aracılığıyla da mesajlar yayınlıyor.

Başkan yardımcısı adaylığı duyurulduktan sonra JD Vance hakkında da içerik üretmeye başlayan Harris ve ekibi, Vance’i yaptığı cinsiyetçi konuşmalar üzerinden vuruyor. Vance’in 2021'de bir konuşmasında Kamala Harris ve demokratlar hakkında, “Kendi hayatlarında perişan olmuş bir takım çocuğu olmayan, kedili kadın” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Kamala HQ hesabı ise Vance’in bu şekilde yaptığı cinsiyetçi konuşmaları derlediği “tuhaf” başlıklı bir video yayınlayarak Cumhuriyetçiler tarafının karanlık yüzünü ortaya çıkartıyor.

Sadece sosyal medya yeterli olmayacak

Z kuşağının Harris'ten daha fazla adım atmasını beklediği konular var. Onlardan birisi de Harris’in İsrail-Filistin savaşı karşısındaki duruşu ve bölgedeki çatışmayı sona erdirme planı.

Harris geçtiğimiz mart ayında yaptığı bir konuşmada, bölgede derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bu ay, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı "açık sözlü" toplantının ardından gazetecilere konuşan Harris, Filistinlilerin acılarına son verilmesi çağrısında bulunurken aynı zamanda İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Daha ilerici genç kitleler, Harris’in İsrail-Filistin gerilimi konusunda yeteri kadar ciddi olmadığını belirtiyor.

Silah kontrolü sağlanacak mı?

Kamala Harris’in oyları için sosyal medya dominasyonu kurduğu Z jenerasyonu ise Amerika’nın öne çıkan problemleri hakkında ciddi adımlar bekliyor. Silah kontrolünün sağlanması da bu sorunların başında geliyor. Amerika’da halkın kendisini “koruyabilmesi” için silah taşıması “Second Amendment” yani “İkinci Anayasa Değişikliği” ile korunuyor. Bu yasadan yararlanan kimseler ise ülke içerisinde terör estiriyor.

BBC’nin verilerine göre; Amerika’da 2023’te dört veya daha fazla kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı sayısı 632. Statista’nın verilerine göre ise iki veya daha fazla silah barındıran ev oranı yüzde 42. Bu sebeple genç seçmeni yakından ilgilendiren bu sorun hakkında Harris’in bir adım atması veya vaatte bulunması genç seçmenler arasında bekleniyor.

Bu iki öne çıkan konu dışında, Demokratların genç seçmenlere ulaşabilmek için Cumhuriyetçilere karşı durması gereken ana konular: iklim değişikliği, üniversitelerin karşılanabilirliği ve barınma maliyeti.

Harris’in kampanya çalışması başarılı olabilecek mi?

Kentucky Üniversitesi Politika Bilimi Profesörü D. Stephen Voss, Kamala Harris’in Z jenerasyonunu hedeflemesi hakkında Newsweek’e konuştu. Voss yaptığı değerlendirmede, “Joe Biden'ın 2020'de kullandığı süper kahraman filmi retoriği – iyi ve kötü arasındaki savaşlar- genç seçmenlere göre tasarlanmış gibi görünüyordu ve Harris bunu taktiği kullanmak isteyebilir" dedi.

Voss, Y kuşağı ile karşılaştırıldığında Z kuşağının, "yüksek düzeyde kaygısına" ve "daha yüksek düzeyde ahlakçılığına" etki eden bir retorik kullanması yöntemi ile Harris kampanyasının başarılı olabileceğini söyledi

Voss propaganda anlamında aynı şekilde ilerlendiğini, "Halihazırda Harris'i bir süper kahraman olarak tasvir eden paylaşımlar görüyoruz; bu, Demokratların son turda Trump'a karşı kullandıkları İyiye Karşı Kötü mesajlarıyla tutarlı” ifadelerini ile özetledi.

(CÖ/HA)