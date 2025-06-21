55 yıl sonra S.T.A.R. Manifesto

1970’lerin başında New York sokaklarında, transların, toplumsal cinsiyet kalıplarına uymayanların ve tüm ezilenlerin hakları için mücadele eden öncü bir grup vardı: S.T.A.R., yani Sokak Travestileri Hareketi Devrimcileri.

Sylvia Rivera ve Marsha P. Johnson tarafından kurulan hareket, özellikle sokaklarda yaşamını sürdüren, polis şiddetine, ayrımcılığa ve toplumsal dışlanmaya maruz kalan transların sesini duyurmayı amaçladı.

S.T.A.R., sadece kimlik mücadelesi vermekle kalmadı, LGBTİ+’lar için barınma, dayanışma ve toplumsal destek sağlamaya da odaklandı. S.T.A.R.’ın ortaya çıkışı, 1969’daki Stonewall Ayaklanması ile yakından bağlantılı. Stonewall Barı’nda gerçekleşen isyan, ABD’de LGBTİ+ hareketinin kitlesel ve organize biçimde ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Söz konusu ayaklanmalar, özellikle trans kadınlar ve drag queen’lerin aktif rol aldığı hareket için önemli bir dönüm noktasıydı.

İlk Onur Yürüyüşü, 28 Haziran 1970’de, Stonewall Ayaklanması’nın birinci yıldönümünde ABD’nin New York şehrinde gerçekleşti.

Bu yıl, dünya genelinde düzenlenen Onur Yürüyüşlerinin 56.’sı gerçekleştirilecek. Türkiye’de ise bu pazar (22 Haziran) 11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü düzenlenecek. Bu vesileyle, S.T.A.R. Manifestosu’nun dönemin üslubunu koruyan Türkçe çevirisini yeniden yayımlıyoruz.

S.T.A.R. Manifesto “Her iki cinsteki travestilere yönelik baskı, cinsiyetçi değerlerden kaynaklanıyor ve bu baskı, her iki cinsiyetten heteroseksüeller ve homoseksüeller tarafından sömürü, alay, taciz, dayak, tecavüz ve cinayet biçimlerinde ortaya çıkıyor. Bu baskı nedeniyle, travestilerin çoğunluğu sokaklara itilmiştir ve biz, sokaktaki eşcinsel kardeşlerimizle güçlü bir ittifak kurduk. Biz, bu ittifakın bir parçası ve temsilcisiyiz; sisteme karşı savaşan DEVRİMCİ orduların bir parçasıyız. Bedenlerimiz üzerinde kendi kaderimizi tayin hakkını, istediğimiz zaman ve yerde eşcinsel olma hakkını, talep üzerine cinsiyetin fizyolojik olarak değiştirilmesi ve dönüştürülmesi hakkını, özgürce giyinme ve süslenme hakkını istiyoruz. Her iki cinsteki travestilere ve sokaktaki geylere yönelik, kıyafetleri nedeniyle uygulanan tüm iş ayrımcılıklarının sona ermesini talep ediyoruz. Travestilere ve sokaktaki geylere yönelik polis tacizlerinin ve gözaltıların derhal durmasını ve tüm travestilerin, sokaktaki geylerin ve diğer tüm siyasi mahpusların serbest bırakılmasını istiyoruz. Travestilik alanında çalışan doktorlar ve psikiyatristlerin tüm sömürücü uygulamalarının sona ermesini talep ediyoruz. Karşı cinsin bir üyesi olarak yaşayan travestiler, bu cinsiyetin kimliğini temin edebilmeli. Travestiler, sokaktaki geyler ve tüm ezilen halklar ücretsiz eğitim, sağlık hizmeti, giyim, yiyecek, ulaşım ve konut hakkına sahip olmalıdır. Travestiler ve sokaktaki geyler, toplumun tüm alanlarında tam ve eşit haklara sahip olmalı ve tüm ezilenlerin kurtuluş mücadelesinde tam söz hakkına sahip olmalıdır. Homoseksüel dünya içinde travestilere yönelik tüm sömürü ve ayrımcılığın sona ermesini istiyoruz. Travestilerin, sokak insanlarının, kadınların, geylerin, Porto Rikoluların, Kızılderililerin ve tüm ezilen halkların özgür olduğu; bu hükümet tarafından aşağılanmadığı, birer birer sinek gibi öldürülmediği, hapislerde çürütülmediği devrimci halk hükümeti istiyoruz. Aya gitmek için milyonlarca dolar harcayan bu hükümet, fakir Amerikalıların açlıktan ölmesine göz yumuyor.” İKTİDAR HALKA

S. T. A. R.

(TY)