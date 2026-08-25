2026 YKS yerleştirme sonuçları: Gençler geleceğini nerede arıyor?

“Gençlerin tercihleri, yalnızca bir meslek seçimini değil, toplumun geleceğe dair beklentisini de gösterir.”

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yerleştirme sonuçları, üniversite adaylarının hangi alanlara yöneldiğini ve Türkiye'nin yükseköğretim sisteminde hangi mesleklerin daha güçlü bir çekim merkezi oluşturduğunu yeniden gündeme taşıdı.

ÖSYM, 2026-YKS yükseköğretim programlarına ilişkin merkezî yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını ve sonuçların 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandığını duyurdu. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

İlk veriler son derece dikkat çekici. Devlet üniversitelerinin örgün programlarında bulunan 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'si doldu ve doluluk oranı %99,52'ye ulaştı. Bu, yükseköğretime yönelik talebin hâlâ çok güçlü olduğunu gösteriyor.

Ancak asıl üzerinde düşünülmesi gereken soru şu: Gençler neden bazı meslekleri diğerlerinden daha güvenli, daha itibarlı ve daha gelecek vaat eden alanlar olarak görüyor?

2026-YKS sonuçları bu soruya önemli ipuçları veriyor.

2026 yerleştirme sonuçlarının en dikkat çekici başlıklarından biri, sağlık alanlarının yüksek talebini koruması.

Devlet üniversitelerinin yurt içindeki kampüslerinde bulunan tıp, diş hekimliği ve eczacılık programlarının genel kontenjanlarının tamamının dolduğu bildirildi. Hukuk da aynı şekilde tamamen dolan alanlar arasında yer aldı.

Bu tablo yalnızca “gençler doktor olmak istiyor” şeklinde açıklanabilecek kadar basit değil.

Tıp ve sağlık alanlarının cazibesinin arkasında çok daha geniş bir sosyolojik ve ekonomik denklem bulunmakta.

Türkiye'de üniversite tercihi yapan gençlerin önemli bir bölümü artık yalnızca “hangi bölümü seviyorum?” sorusunu sormuyor.

Bunun yanında: Mezun olduğumda iş bulabilir miyim? Mesleğimin karşılığı olacak mı? Kamu veya özel sektörde çalışma imkânım olacak mı? Yıllarca eğitim aldıktan sonra işsiz kalır mıyım? Mesleğimi farklı şehirlerde sürdürebilir miyim? Gelirim gelecekte yeterli olacak mı? Sorularına da cevap arıyor.

Sağlık meslekleri bu açıdan gençlerin gözünde daha öngörülebilir bir kariyer alanı oluşturuyor. Bir doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire veya sağlık profesyonelinin mesleğinin toplum açısından doğrudan ve sürekli bir karşılığı bulunuyor. Bu durum özellikle ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde daha da önem kazanıyor.

Yapay zekâ ve otomasyon, üniversite tercihlerindeki psikolojiyi değiştiren en önemli unsurlardan biri. Bugünün öğrencisi şunu görüyor: Yazılım yazılıyor, kod üretimi otomatikleşiyor, veri analizleri yapay zekâ tarafından gerçekleştiriliyor, grafik ve tasarım süreçleri otomatikleşiyor, muhasebe, müşteri hizmetleri, içerik üretimi ve hatta bazı mühendislik süreçleri yapay zekâdan etkileniyor.

Bu gelişmeler, gençlerin bazı meslekler hakkında şu soruyu sormasına neden oluyor: “Ben mezun olduğumda bu işi hâlâ insanlar mı yapacak?”

Sağlık alanında ise durum biraz farklı algılanıyor. Yapay zekâ doktorun teşhis sürecine yardımcı olabilir. Robotlar ameliyatlarda kullanılabilir. Algoritmalar hastalık risklerini hesaplayabilir. Fakat insanla insan arasındaki sağlık ilişkisinin tamamen ortadan kalkması kısa vadede gerçekçi görünmüyor. Dolayısıyla gençlerin gözünde sağlık meslekleri, teknolojik dönüşümden tamamen bağımsız olmasa da teknoloji tarafından bütünüyle ortadan kaldırılması daha zor meslekler olarak değerlendiriliyor. Bu algı tercihleri ciddi biçimde etkiliyor.

Türkiye'de meslek tercihlerinin yalnızca ekonomik nedenlerle açıklanması mümkün değil. Tıp, toplumda uzun yıllardır yüksek eğitim, uzmanlık, saygınlık ve başarı ile ilişkilendirilen bir meslek. Bu durum ailelerin tercih davranışında da etkilidir. Özellikle başarılı bir öğrencinin “Ne okuyacaksın?” sorusuna verilen “Tıp okuyacağım” cevabı hâlâ güçlü bir sosyal karşılık buluyor. Bu nedenle tıp tercihi; meslek + gelir + iş güvencesi + toplumsal saygınlık + aile beklentisi bileşiminin kesiştiği noktada duruyor.2026-YKS'de tıp programları için SAY puan türünde 50 bin başarı sırası şartının bulunması da alanın seçiciliğini koruyan unsurlardan biri.

Son yıllarda üniversite adaylarının önemli bir bölümünde “mezun olduğumda ne olacağım?” sorusu giderek önem kazandı. Bazı bölümlerde meslek ile diploma arasındaki ilişki oldukça nettir.

Buna karşılık bazı geniş akademik alanlarda diploma ile meslek arasında daha uzun ve belirsiz bir yol bulunabiliyor. Bu nedenle üniversite adayı artık yalnızca “hangi bölüm daha prestijli?” diye değil, “Bu bölüm beni hangi mesleğe götürüyor? diye soruyor. Bu değişim, sağlık alanlarının avantajlarından biri.

2026-YKS sonuçlarına bakarak “mühendislik bitti” veya “gençler artık mühendislik istemiyor” demek doğru değil. Tam tersine, devlet üniversitelerinde mühendislik programlarının doluluk oranı %98'in üzerinde gerçekleşti. Dolayısıyla sorun mühendisliğin tamamen tercih edilmemesi değil.

2026 tercih döneminin en önemli göstergelerinden biri, yapay zekâ ve dijital teknolojilerle ilişkili programların dikkat çekmesi oldu. YÖK, 2026 tercih kılavuzunda iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına yönelik yeni programlar açtı. Yapay zekâ, dijital oyunlar, siber güvenlik, biyoteknoloji ve benzeri alanlara yönelik yeni programlar bu dönüşümün göstergeleri arasında. Dolayısıyla gençlerin mühendislikten uzaklaştığını söylemek yerine şöyle bir tespit yapmak daha doğru: Gençler klasik mühendislik algısından, teknoloji ve istihdamla doğrudan ilişkili yeni nesil mühendislik alanlarına doğru yöneliyor.

Çünkü öğrenciler geleceğin ekonomisinin nereye gittiğini görüyor. Yapay zekâ; sağlık, savunma, finans, otomotiv, üretim, lojistik, eğitim, yazılım, enerji, tarım gibi çok farklı sektörlere giriyor. Bu nedenle yapay zekâ alanında eğitim alan bir öğrencinin yalnızca tek bir sektöre bağlı kalmayacağı düşünülüyor.2026-YKS'de yapay zekâ ve yapay zekâ tabanlı yeni programların tamamına yakınında çok yüksek talep oluşması da bu eğilimi destekliyor.

Burada çok önemli bir ayrım ortaya çıkıyor: Gençler teknolojiden uzaklaşmıyor; tam tersine teknolojinin daha doğrudan istihdama dönüşeceği alanlara yöneliyor.

2026-YKS'nin belki de en önemli mesajı: Öğrenci artık “bölüm” değil “kariyer” seçiyor. Geçmişte üniversite tercihlerinde: “İyi bir üniversiteye gireyim. Düşüncesi daha baskındı. Sonra: “İyi bir bölüm okuyayım. Düşüncesi öne çıktı. Bugün ise üçüncü bir aşamaya geliyoruz: “Mezun olduğumda hangi becerilere sahip olacağım ve hangi işi yapabileceğim? Bu dönüşüm çok önemli. Çünkü artık üniversite diploması tek başına yeterli görülmüyor.

2026-YKS yerleştirme sonuçlarına yalnızca “kim hangi üniversiteye girdi?” şeklinde bakmak büyük resmi kaçırmak olur. Bu sonuçlar aynı zamanda Türkiye'deki gençlerin geleceğe ilişkin algısını gösteriyor, gençler güvenli bir gelecek istiyor. İşsiz kalmak istemiyor, eğitim sürecinin sonunda karşılığını görmek istiyor, mesleğinin toplum tarafından değer görmesini istiyor ve en önemlisi, seçtiği mesleğin teknoloji karşısında yok olmayacağına inanmak istiyor. İşte bu nedenle tıp ve sağlık alanları güçlü kalıyor.

Mühendislik ise ortadan kalkmıyor; yeniden şekilleniyor. Klasik mühendislik anlayışının yerini giderek; yapay zekâ bilen mühendis, veri bilen mühendis, yazılım bilen mühendis, robotik bilen mühendis, biyoteknoloji bilen mühendis ve disiplinler arası düşünebilen mühendis alıyor. Bu nedenle 2026-YKS'nin bize söylediği şey “Gençler mühendislikten vazgeçiyor” değil. Daha doğru ifade şu: Gençler artık sadece diploma değil, gelecekte karşılığı olacak bir meslek ve beceri seti arıyor.

Tıp ve sağlık bu arayışta bugün daha güvenli bir liman gibi görünüyor. Mühendislik ise limanını değiştirmiyor; rotasını değiştiriyor. Ve belki de önümüzdeki yılların en büyük rekabeti tıp ile mühendislik arasında değil; insan ile teknoloji arasında da değil.

Asıl rekabet, değişen dünyaya uyum sağlayabilen insan ile değişime ayak uyduramayan insan arasında olacak. “Gençlerin tercihleri, bugünün iş piyasasından çok yarının dünyasına duydukları güvenin aynasıdır.”

2026-YKS bize açıkça gösteriyor ki Türkiye'nin gençleri geleceğini garanti altına almak istiyor. Sağlık alanlarını tercih edenler bunu daha öngörülebilir bir meslek üzerinden yapıyor. Mühendisliği seçenler ise giderek daha fazla teknoloji, yapay zekâ ve yeni nesil becerilerle bağlantılı alanlara yöneliyor.

Dolayısıyla mesele yalnızca “Tıp mı, mühendislik mi?” değil.

Asıl mesele: “Türkiye, gençlerine hangi alanlarda gelecek vaat ediyor? sorusu.

Bu sorunun cevabı yalnızca üniversitelerde değil; ekonomi politikalarında, istihdamda, sanayi yatırımlarında, sağlık politikalarında, teknoloji stratejisinde ve eğitim sisteminin niteliğinde aranmalı.

Çünkü bir ülkenin gençleri hangi bölümleri seçiyorsa, aslında o ülkenin geleceğine dair bir oy kullanıyor demek.

2026-YKS sonuçları da Türkiye'nin gençlerinin oyunu güven, istihdam ve geleceğe dönük becerilerden yana kullandığını gösteriyor.

(AÖ/NÖ)