14 Şubat’ın izdüşümü

Evet geldik yine bir 14 Şubat Sevgililer Günü'ne. Malum “senede bir gün” kavilli, şarkının sözlerinde olduğu gibi.

Şubat'a girdiğimizden bu yana olanca tüketim çılgınlığı eksenli başladı bir “sevgililer günü” tüketim salvosu; yat, kat, pırlantadan bir tek güle varıncaya kadar. İyi de o “sevgili” dediğinizin o kadar çok şeye ihtiyacı ve o kadar çok şeyden şikayeti var ki! Adeta anlatılmaz yaşanır kabilinden.

E, soracaksınız elbette bunca sıkıntının, ezanın, cefanın içinde sevgili’nin gününü kurtarmaya / kutlamaya mecali var mıdır / kalmış mıdır? Kalmışsa eğer buyrun o halde…

Malum 14 Şubat aynı zamanda haylidir yazar örgütlerince “Dünya Öykü Günü” olarak da kutlanıyor. Güne dair günün manifestosu her yıl 14 Şubat'ta bir edebiyatçı yazar tarafından okunuyor.

Doğrusu ikisinin de; sevgililer ve öykü günleri, toplumda karşılığı var. Sevgililer günü büyük ölçüde erkeğin kadına içinde riyayı da barındırdığı kısmen de “utangaç” bir pazar metaı gibi!

Öykü günü ise edebiyatın en zor zamanlarda masum bir buse ve sığınak olacağı gerçekliğinden dokunuş misali sanki. Takdir ilgilisinin bu ikisinden hangisi size hitap ediyorsa yapın gereğini elbette.

Ama size bir başka yerden sesleneyim ve kendi eliniz emeğinizle yaptığınız armağanınızla, sevgilinize kendi gerçeğinizin güne ve geleceğe dair öyküsünü anlatın en iyisi.

Öykünün adı Sêva Mêxekrêj, yani ez cümle karanfil bezeli elma. Küçük ya da orta boy bir kütür elmanın her bir yerine sıkı şekilde boşluk bırakmamacasına karanfil tanesini sivri ucundan saplıyorsunuz ve mıh gibi topuz başı yüzeyde görünür kalıyor. Ve sıkı durun, bu yaptığınız armağan çok uzun yıllar hiç bozulmadan kapalı mekanda elma ve karanfil kokusu ile kendini koruyarak diri kalıyor, yaşıyor.

Bunu İran Kürtleri çok kadim zamanlardan bu yana yapıyor. Sevgili olanlar tabii ki sevgisinin itirafının nişanesi olarak. Sonra yaygın olarak Kürtlerin yaşadığı bütün coğrafyalara yayılıyor. Bize de son yıllarda geldi…

Sizin de vardır elbet bir hikayeniz! Süsleyin, bezeyin yapın yakıştırın karanfilli elmanızı ve öykünüzle birlikte sunun sevgilinize…

Editörün Notu: Bu yazıyı okurken Rewşan'dan bu şarkıyı dinleyebilirsiniz.

(ŞD/EMK)

Not: Diyarbakır DİTAV’ın suriçindeki mekânında bu yılda 14 Şubat saat:13.00’de sêva mêxekrêj etkinliği yapılacak, ilgi duyanlara…