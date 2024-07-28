"Zulmünüze karşı halay çekeceğiz"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, halay çeken Kürt gençlerinin tutuklanmasına Meclis Genel Kurulu’nda tepki gösterdi.

MA'nın haberine göre Kürtlere karşı linç girişiminin devrede olduğunu ifade eden Sakık, Kürtlerin halay bile çekemediğini söyledi.

Kürtlerin inancını ve inadını kırmak!

Sakık, “Çok yakın bir tarihte Mersin'de başlayan, sonra Türkiye’nin dört bir tarafına yayılan halay çekenler kelepçeleniyor, alınıyor, götürülüyor polis aracına, orada da onlara işkence ediliyor. Ne yapılıyor? ‘Ölürüm Türkiye’m’ Bu bir işkence yöntemidir. Bakın, bunu Diyarbakır zindanlarında Kürt çocuklarına yaptılar, Kürt çocukları da ne dedi: ‘Çare yoksa yol çaredir, ölüm çaredir.' Kendini ölüme vurdu, orada insanlar öldü. Bugün hâlâ bu topraklarda bu yol, bu yöntem deneniyor. Sizin Kürtleri yok sayarak Kürtlerin diline, kültürüne, kimliğine gem vurmaya hakkınız yok” diye tepki gösterdi.

"O halk, o halay, o kültür kadimdir"

Atılan sloganların suç olmadığını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay’ın bu yönlü kararlarını anımsatan Sakık, “Aldıkları kim? Halay çeken Kürt çocukları. Nerede? Sahilde. Üstlerinde mayoları var ve halay çekmişler. Nerede? Bir düğün salonunda. İşte, bizi yönetenler bu. Düşman hukuku dediğimiz de budur. Sizin bir Kürt’ün diline, kültürüne, kimliğine tahammülünüz yok. Bakın, Sayın Başkan, şunu Vali iyi bilsin: Ağrı’da sen geçicisin; o halk, o halay, o kültür kadimdir. O halk orada hep olacak, o halay orada hep olacak. O halay hep olacak, o kültür hep olacak. Zaten biz o kültür için bu ağır bedelleri ödüyoruz. Buradan İçişleri Bakanına çağrımdır: Eğer sizde bir toplu iğne ucu kadar hukuk ve adalet varsa bu Kürt düşmanı olan Valiyi oradan alacaksınız. Kürt’e bu kadar düşmanlık edenin Kürt coğrafyasında yeri yoktur” diye konuştu.

"Hepiniz halaya durun"

Sakık, “Buradan son çağrımdır: Bütün Kürtler, Kürt dostları, Türkiye'nin neresinde olursanız olun, Kürdistan’ın neresinde olursanız olun, ister Kanada'da, Amerika'da, çatışma yok, kavga yok, hepiniz halaya durun, hepiniz Kürt kültürünü gelip İstanbul'un göbeğinde, her yerde yaşatın. Vallahi yakın tarihte biz grubumuzla birlikte burada sizin zulmünüze karşı halay çekeceğiz” şeklinde konuştu.

(AD)