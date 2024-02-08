Zühtü Arslan kimdir?

17 Nisan 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.

AYM Başkanlığı'na ilk kez 10 Şubat 2015'te seçildi, 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alarak ikinci kez başkan oldu.

İkinci 4 yıllık görev süresi 13 Şubat 2023’te doldu. AYM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağladı ve üçüncü kez AYM başkanı oldu.

AİHM'de görev yaptı

1987’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı fakültede anayasa hukuku alanında yaptı. 2002’de doçent, 2007’de ise profesör unvanını aldı.

2001’de bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalıştı. 2000-2003 arasında Bilkent Üniversitesinde “Turkish Public Law” dersini, 2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesinde “Hukuk ve Siyaset” dersini verdi.

Anayasa hukuku dersleri verdi

2009’da Polis Akademisinin başkanlığına atandı. Burada lisans ve lisansüstü düzeyinde “Anayasa Hukuku”, “İnsan Hakları”, “Devlet Kuramları” gibi dersleri verdi. Aralık 2010’da Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurul üyeliğine seçildi.

Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 (üç cilt) kitapları var. Bunun yanında Constitutional Law in Turkey (Türkiye’de Anayasa Hukuku) başlıklı bir ortak kitabı ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü adlı bir derleme eseri bulunuyor. Ayrıca anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri var.

Yüksek Mahkeme’deki üyelik görevi 17 Nisan 2024’te dolacak. Bu nedenle AYM Başkanlığı için bir kez daha seçim yapılacak.

1964 Yozgat, Sorgun doğumlu.