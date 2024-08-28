Zuckerberg, hükümetin sansür talebini yerine getirdiği için “pişman olmuş”

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, pandemi sırasında Biden yönetiminin Facebook ve Instagram'daki içeriklerin sansürlemesi yönündeki baskısına boyun eğmekten pişman olduğunu açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, ilk olarak Wall Street Journal’ın haberleştirdiği Zuckerberg’in mektubunu X hesabından açıkladı:

“Mark Zuckerberg üç şeyi itiraf etti: Biden-Harris Yönetimi, Facebook'a Amerikalılara sansür uygulaması için "baskı" yaptı. Facebook Amerikalılara sansür uyguladı. Facebook, Hunter Biden'ın dizüstü bilgisayar hikayesini kısıtladı. İfade özgürlüğü adına büyük bir kazanım.”

“Kurnazca bir siyasi hesaplama” Politico’dan Brendan Bordelon, Mark Zuckerberg’in Trump'ın olası başkanlığına karşı strateji belirlediğini yazdı: “Teknoloji uzmanları, bu yaz Yüksek Mahkeme'nin ifade özgürlüğü ve sosyal platformlarla ilgili kararlarının ardından, bu mektubun aynı zamanda önümüzdeki dört yılı dışarıda geçirmek isteyen bir CEO tarafından yapılan kurnazca bir siyasi hesaplamayı temsil ettiğini söylüyor.”

Seçimde “bağımsız kalacağını” açıkladı

Zuckerberg Yargı Komitesi’ne gönderdiği mektubunda, mizah içerikleri de dahil olmak üzere bazı gönderilerin, 2021 yılında üst düzey yetkililerin baskısıyla, Meta’nın sosyal medya platformlarından kaldırıldığını söyledi:

“Hükümet baskısının yanlış olduğuna inanıyorum ve bu konuda yeterince açık sözlü olmadığımız için pişmanım. Herhangi bir yönetimden gelecek baskı sebebiyle içerik standartlarımızdan ödün vermememiz gerektiğini düşünüyorum ve böyle bir şey tekrarlanırsa karşı koymaya hazırız.”

Ayrıca, kasım ayındaki ABD başkanlık seçiminde siyasi olarak tarafsız kalmak istediğini söyledi.

Beyaz Saray ise açıklamasında “kamu sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik sorumlu eylemleri teşvik ettiğini” söyleyerek eylemlerini savundu.

Hunter Biden içeriği de kısıtlandı

Zuckerberg ayrıca FBI'ın “potansiyel bir Rus dezenformasyon operasyonu” konusunda kendisini uyarmasının ardından firmasının 2020 seçimleri öncesinde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ile ilgili içeriğin de kısa süreliğine kısıtlandığını söyledi.

Fox News, “Zuck'ın bir dereceye kadar sorumluluğu kabul etmesi iyi ama artık çok geç. Yaklaşık üç yıl kadar geç…” diye yazdı.

(AS)