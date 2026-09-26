Zübeyde Zümrüt: Avrupa’dan gelecek isimler belli, çağrı bekleniyor

*6 yıldır sürgünde olan Zümrüt, çağrı yapılması halinde sürece katkı sunmaya hazır olduğunu belirterek, mücadelenin Kürtlerin dil, kimlik ve statü hakları anayasal güvenceye kavuşana kadar devam edeceğini söyledi.

*Zümrüt, 27 Şubat çağrısı sonrası Avrupa'daki Kürt kurumlarının yoğun toplantılar yürüttüğünü belirterek, dönüş yapacak kişiler için hukuki güvence sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Dönecek kişilerin cezaları ve devam eden davaları olduğunu, tutuklanma veya yeniden yargılanma riskiyle karşılaşmamaları için somut hukuki zemin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

*KCDK-E Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt, Türkiye'deki Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Avrupa'dan Türkiye'ye dönüş yapacak Kürt siyasetçilerin isimlerinin belirlendiğini ancak resmi çağrıyı beklediklerini açıkladı.

Süreç kapsamında Avrupa’dan gelecek isimlerin belli olduğunu belirten KCDK-E Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt, “Çağrıyı bekliyoruz. Dönüş yapacak kişiler için hukuki güvence sağlanmalıdır” dedi.

MA'dan Helin Özgün'ün haberine göre Türkiye’de Kürt sorununun demokratik çözümü ve kalıcı barış tartışmalarının sürdüğü Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde, gözler çerçeve yasanın uygulanmasına ve geri dönüşlere çevrildi. Avrupa’da yaşayan Kürt siyasetçilerinin de süreç kapsamında dönmesi bekleniyor.

Zümrüt, Avrupa’daki Kürt kurumlarının 27 Şubat çağrısı sonrası sürece katkı sunmak için yoğun toplantılar yürüttüğünü belirterek, “Avrupa diasporasındaki Kürtler, sürecin barışa evrilmesi için kendisini sürecin öznesi olarak görüyor. Dil, kimlik ve statü haklarının anayasal güvenceye kavuşması için çalışıyoruz” dedi.

Avrupa’dan ilk etapta Türkiye’ye gelecek grubun hazırlıklarını belli bir merhaleye getirdiklerini aktaran Zümrüt, “Gelecek isimler belli ancak şu aşamada açıklamak için erken. Yapılacak resmi çağrıları bekliyoruz. Bu mücadele Kürtlerin statüsü ve anayasal hakları güvence altına alınana kadar devam edecek” dedi.

Geri dönüşlerin somut bir hukuki zemine dayanması gerektiğinin altını çizen Zümrüt, “Dönecek kişilerin cezaları ve devam eden davaları var. İnsanlar tutuklanma veya yeniden yargılanma riskiyle karşılaşmamalı, hukuki garanti sağlanmalıdır. Asıl mesele sadece giriş yapmak değil, bu zemini oluşturmaktır” diye belirtti.

6 yıldır sürgünde olduğunu ve çağrı yapılması halinde Türkiye’de sürece katkı sunmaya hazır olduğunu belirten Zümrüt, toplumsal dinamiklerin devleti demokratikleşmeye zorlaması gerektiğini söyledi. Mücadelenin uzun soluklu olduğunu vurgulayan Zümrüt, Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü konusunun süreçteki belirleyici rolüne dikkat çekti.

(EMK)