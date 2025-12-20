Zorunlu askerlik sistemi değişiyor

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Güler, “Aile Yılı” kapsamında zorunlu askerlik sisteminde bazı değişiklikler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Güler, Cumhurbaşkanı tarafından bu yılın “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalara Millî Savunma Bakanlığı olarak katkı sunmak istediklerini belirten Güler, bu doğrultuda çeşitli görüş ve öneriler hazırladıklarını söyledi.

BirGün'ün haberine göre, Güler, önümüzdeki dönemde bu önerileri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ederek, çok çocuklu aileler için askerlikte kolaylık sağlayacak düzenlemeler üzerinde durduklarını söyledi.

Buna göre, üç çocuğu bulunan ailelerin bir çocuğunun, dört çocuğu olan ailelerin ise iki çocuğunun istedikleri yerde askerlik yapabilmesine yönelik fikirler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Güler, son olarak İstanbul’da düzenlenen IDEF Fuarı’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stant açtıklarını da sözlerine ekledi.