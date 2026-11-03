Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu’nun cumartesi günü yoğun bakıma alındığı, bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve 2 Kasım günü akşam saatlerinde İstanbul’daki Göztepe Memorial Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Zorlu Holding'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu’yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu’yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. https://t.co/T6NQxOpmOA — Zorlu Holding (@zorluholdingtr) November 2, 2026

Ahmet Nazif Zorlu kimdir?

1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğan Ahmet Nazif Zorlu, ilkokulu İzmir'de Gazi İlkokulu'nda okudu.

İş hayatının ilk yıllarında Trabzon’da açtığı mağazayla tekstil ticareti yaptı. 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul’a taşıyarak Zorlu Holding’in temellerini attı, 1976 yılında ilk üretim şirketi olan Korteks’i kurdu. 1990'da şirketlerini Zorlu Holding çatısı altında topladı. 1994'te Vestel'i holding bünyesine kattı.

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Zorlu Holding bu dönemden sonra gayrimenkul, elektronik, enerji, metalurji, savunma, e-mobilite gibi farklı alanlarda faaliyet göstermeye de başladı.

Ahmet Zorlu’nun, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) , Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENBİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) gibi kuruluşlarda üyelikleri bulunuyordu.

Zorlu, Forbes Türkiye'nin 2025'te hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 950 milyon dolarlık servetiyle 35. sırada yer alıyordu.

(FY)