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Yayın Tarihi: 1 Mart 2025 18:08
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2025 22:48
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Zorlu Holding CEO’su Köksal gözaltına alındı

Savcılık, açıklamasında, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Zorlu Holding CEO’su Köksal gözaltına alındı
*Cem Köksal

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, şirket içinde gönderdiği bir e-posta nedeniyle “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” (TCK 115. madde) suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı gönderdi. Kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding’in CEO’su Bekir Cem Köksal, Güler’in Ramazan mesajına başka bir mesajla yanıt verdi.

Elektronik posta üzerinden Ergün’e “Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor” yanıtı veren Köksal, “Dinden bağımsız bir duruşumuz var” dedi. 

Başsavcılık açıklamasında şöyle denildi:

"Bugün bazı sosyal medya ve görsel medya mecralarına yansıyan, Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli bir e-posta gönderdiği iddiasıyla ilgili olarak, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ (TCK md. 115) suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.”

Zorlu Holding ve Cem Köksal’dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TCK 115 hakkında

Türk Ceza Kanunu madde madde 115'de İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçu düzenlenmiştir. Suçun Cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suçta herhangi bir şikayet süresi yoktur. Dava zaman aşımı süresi 8 yıldır.

Ne oldu?

Vestel CEO’su Ergün Güler, 28 Şubat’ta Ramazan ayının başlaması dolayısıyla çalışanlara bir kutlama e-postasıgönderdi. Bunun üzerine Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, şirketin dini konulara tarafsız bir duruş sergilediğini belirterek bu tür mesajların kurumsal olarak paylaşılmasının doğru olmadığını ifade eden bir yanıt e-postası gönderdi.

Köksal’ın çalışanlara ilettiği e-postada şu ifadeler yer aldı:
"Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten çalışanlarımızın olmasını bekliyoruz. Şirket olarak kutlama yapacağımız günler Şeker ve Kurban bayramlarıdır."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında resen soruşturma başlattığını duyurdu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ifade özgülüğü CEO zorlu holding vestel
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