Zorlu Enerji, İsrail’den çıktı

Gazze’deki savaş sonrası İsrail’le ortak iş yaptığı için tepkilerin odağındaki Zorlu Enerji, ülkeden çıkma kararı aldı. İsrail’de yüzde 42,15 oranında ortak olduğu enerji santralleri Ezotech, Solad ve Adnit’in hisselerini sattı.

Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada çıkışı “Zorlu Grubu yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, orta vadede yenilenebilir enerji projelerine odaklanmak amacıyla” diyerek gerekçelendirdi. Şirketin CEO’su Sinan Ak “Hisselerimizin satışı ve pay devirlerine yönelik sözleşmelerimizin imzalarını tamamladık” dedi.

Bu kapsamda Zorlu Enerji, Ezotech’i 5 milyon 405 bin dolar, Solad ve Adnit’i ise 4 milyon 855’er bin dolar karşılığında şirketlerin diğer ortağı olan Edeltech’e bıraktı. Ayrıca Zorlu Enerji’nin Ezotech’den 29 milyon dolara yakın, Solad’dan da 4 milyon 324 bin dolar finansal alacağı var.

Zorlu Enerji’nin ortağı olduğu bu santraller, yıllık 1000 MW’ın üzerinde elektrik üreterek İsrail’in enerji ihtiyacının yaklaşık 7’sini karşılıyordu.

Boykot listesindeydi

Filistin’de İşgale Son Kampanya Grubu, birçok kez İsrail’de enerji yatırımları olan Zorlu Holding’i İstanbul’daki Zorlu Center önünde toplanarak protesto etmişlerdi. Yine İsrail’deki yatırımlarından ötürü İsrail'e karşı Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi’nin (BDS) boykot listesinde yer almıştı.

BDS Türkiye, haber sonrası “Birlikte mücadele ettik ve kazandık” diye açıklama yaptı:

İşgal rejimine yıllardır enerji temin eden Zorlu Holding İsrail pazarından çekilme kararı aldı. Her ne kadar şirket bu kararını ‘çevre duyarlılığı’ ve ‘yenilenebilir kaynaklara yönelme’ ile açıklasa da Filistin dostu kurumların uzun zamandır yürüttüğü kampanyaların Zorlu'yu bu karara zorladığına şüphe yoktur. BDS Türkiye olarak 10 yıldan fazla zamandır Zorlu Holding'in faaliyetlerinin Türkiye-İsrail ilişkilerindeki stratejik rolünü vurguladık. Ekim ayında başlayan soykırım sürecinde ise Filistin dostu sayısız kurum, Zorlu'nun Israil rejimini beslemeye son vermesi çağrısında bulundu. Bu gerçekleşinceye kadar da Zorlu'ya bağlı tüm marka ve kurumlara boykot çağrısı yaptık. Bu karar, tüm Filistin dostlarının zaferidir. Hisselerin elden çıkarılması tamamlanıncaya kadar sürecin takipçisi olmaya ve benzer yatırımların karşısında durmaya devam edeceğiz. İşgal devletini besleyen tüm yatırımlar geri çekilmeli, soykırımcı İsrail tamamen tecrit edilmelidir.

(HA)