Zorlu'da Ramazan krizi: Cem Köksal adli kontrol şartıyla serbest

Vestel CEO’su Ergün Güler’in çalışanların Ramazan ayını kutladığı e-postasına karşı çıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köksal'ın emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Burada savcılıkça ifadesi alınan Köksal, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Köksal'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Köksal, Güler’in 28 Şubat tarihinde Ramazan ayı dolayısıyla çalışanlara gönderdiği tebrik e-postasını “Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum” diye yanıtlamıştı.

Zorlu Holding Köksal'ın gözaltındayken görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

(HA)