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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2023 22:11
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2023 12:39
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Zorlu Center önünde Filistin eylemi: "İsrail’le tüm ilişkiler kesilsin"

“Zorlu Holding, bugün itibarıyla İsrail’deki en büyük Türkiyeli sermaye grubudur” diyen Filistin’de İşgale Son Kampanya Grubu, İsrail’le tüm ilişkilerin kesilmesi çağrısı yaptı.

Ali Dinç
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Ali Dinç

Ali Dinç
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İstanbul’da sol, sosyalist siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin yer aldığı Filistin’de İşgale Son Kampanya Grubu, “İsrail’deki en büyük Türkiyeli sermaye grubu” Zorlu Holding’i protesto etti.

Beşiktaş’taki Zorlu Center önünde yapılan eylemde “İsrail’le tüm ilişkiler kesilsin - Filistin’de işgale son” pankartı açan eylemciler, “Zorlu, işgale değil Gazze’ye elektrik ver”, “Zorlu işgalden yatırımını çek”, “Filistin halkının katliamına ortak olma” dövizleri taşıdı.

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Eylemde sık sık “Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot”, “Katil İsrail, işbirlikçi Zorlu” ve “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları atıldı.

Filistin’de İşgale Son Kampanya Grubu adına okunan açıklamada, İsrail’in 75 yıldır Filistinlilere yönelik ‘etnik temizlik harekâtı’ yürüttüğü belirtilerek, “Bu harekatın en kanlı sayfalarından birisi bugünlerde Gazze’deki Filistin halkının bedenleri üzerine yazılıyor” denildi.

“Devletler ve şirketler de bu soykırımın ortağı”

İsrail’in her gün ‘yeni bir savaş suçu’ işlediğinin belirtildiği açıklamada, “Savaş suçlarına rağmen işgal rejimiyle diplomatik, askeri, ticari ilişkilerini sürdüren devletler ve şirketler de bu soykırımın ortağıdır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Zorlu Holding’in İsrail’de doğrudan ya da ortaklarıyla birlikte kurduğu üç farklı santral projesi bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Bu santrallerde üretilen elektrik, İsrail devletinin resmî kurumlarında ve sanayi tesislerinde kullanılıyor. Zorlu Holding bunların dışında, yine Filistin halkına ait doğalgaz kaynaklarını yağmalamak ve satmak üzere işgal devletine projeler sunuyor. 10 yıldan fazladır işgal altındaki topraklarda yürüttüğü faaliyetleriyle, İsrail devletine ekonomik ve lojistik destek sunan Zorlu Holding, Filistinlilere yönelik yürütülen savaşta açıkça İsrail devletinin tarafındadır.”

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“Filistin mücadelesini Zorlu’ya duyurmaya geldik”

Zorlu Holding’in “İsrail’deki en büyük Türkiyeli sermaye grubu” olduğunun belirtildiği açıklamada, “Biz Filistin halkının meşru direnişinin yanında yer alanlar olarak; buraya, Filistin halkının özgürlük mücadelesini Zorlu Holding’e duyurmaya geldik. Filistinlilerin akan kanında sizin de payınız var. Bir halkın soykırıma uğratılması üzerinden servetinizi büyütmekten vazgeçin” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’e karşı askeri, siyasi ve ticari boykot çağrısı yapan Filistin’de İşgale Son Kampanya Grubu, açıklamayı şöyle sonlandırdı:

“Zorlu Holding, İsrail işgal devletiyle işbirliğine son verinceye, tüm yatırımlarını geri çekinceye dek, herkesi Zorlu Holding’e bağlı şirketleri boykota çağırıyoruz. Filistin halkının mücadelesine ses olmak isteyen tüm sanatçıları ve kültür-sanat emekçilerini de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki sahnelere çıkmamaya davet ediyoruz.”

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(AD/VC)

Filistin-İsrail Savaşı zorlu holding zorlu center
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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