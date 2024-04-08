Zorê Vadisi’nde HES için verilen ÇED’e keşif kararı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Batman’ın Sason ilçesi ile Diyarbakır’ın Kulp ilçesi arasında bulunan Zorê Çayı üzerinde Maya Enerji Üretim Şirketi tarafından 67 bin 450 metrekare alanda yapılacak olan Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) için Ekim 2023’te ikinci kez “ÇED olumlu” kararı verdi.

Karara karşı Diyarbakır Barosu adına baronun Kent ve Çevre Komisyonu Genel Sekreteri Ahmet İnan, Diyarbakır İdare Mahkemesine “yürütmenin durdurulması ve iptali” için başvuru yaptı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, yapılan başvurunun ardından Diyarbakır 2’nci İdare Mahkemesi, 6 Nisan 2024’te vadide yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

30 Nisan’da bölgede aralarında hidrojeoloji, çevre, biyolog, jeofizik, harita, maden ve ziraat mühendisinden oluşan yedi kişilik ekiple keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak.

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