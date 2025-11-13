“Zorbalıkla Mücadelede Şefkatli Sınıflar” sergisi başlıyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamında yürütülen “Zorbalıkla Mücadelede Şefkatli Sınıflar” projesi, haklar odağında çocukların ve gençlerin seslerini duyurmak için hazırlanıyor.

Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Uzmanı Ceren Suntekin'in Koordinatörlüğünü üstlendiği projenin görünürlük etkinliği olan Poster Sergisi, 20 Kasım Perşembe günü saat 18.00’de İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açılacak. Sergi 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

“Şiddetsiz iletişim ve empati” mesajı topluma taşınıyor

“Zorbalıkla Mücadelede Şefkatli Sınıflar” projesi, okul ortamlarında şefkat, empati ve kapsayıcılığı merkezine alan önleyici bir yaklaşım geliştiriyor. Çocukların duygularını, ilişkilerini ve sosyal becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen proje; öğretmenlere, öğrencilere ve genç sanatçılara yönelik atölye çalışmalarıyla ilerliyor.

Çocuklar ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin ortak üretimlerinden oluşan sergi, çocukların ve gençlerin zorbalıkla ilgili duygu ve düşüncelerini görünür kılarak, “şiddetsiz iletişim ve empati” mesajını topluma taşıyor.

Devlet okullarını önceleyerek yürütülen bu süreçte öğrenciler, “ben ne hissediyorum, okulda kendimi iyi ve güvende hissetmek için neye ihtiyacım var” sorusuna poster tasarımlarıyla yanıt verdiler. Bu posterler, çocukların sesini duyuran, çözümün parçası olduklarını hissettiren sanatsal üretimlere dönüştü.

Projenin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

