ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2025 12:05
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2025 12:26
2 dk Okuma

20 KASIM ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

“Zorbalıkla Mücadelede Şefkatli Sınıflar” sergisi başlıyor

Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Uzmanı Ceren Suntekin'in Koordinatörlüğünü üstlendiği projenin Poster Sergisi 20 Kasım'da kapılarını açıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Zorbalıkla Mücadelede Şefkatli Sınıflar” sergisi başlıyor
Fotoğraf: “Zorbalıkla Mücadelede Şefkatli Sınıflar” proje kapak görseli

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamında yürütülen “Zorbalıkla Mücadelede Şefkatli Sınıflar” projesi, haklar odağında çocukların ve gençlerin seslerini duyurmak için hazırlanıyor.

Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Uzmanı Ceren Suntekin'in Koordinatörlüğünü üstlendiği projenin görünürlük etkinliği olan Poster Sergisi, 20 Kasım Perşembe günü saat 18.00’de İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açılacak. Sergi 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Ceren Suntekin
Atta'ya gidiyoruz: Sirkler, kuklalar, masallar ve tiyatro
Atta'ya gidiyoruz: Sirkler, kuklalar, masallar ve tiyatro
13 Kasım 2025

“Şiddetsiz iletişim ve empati” mesajı topluma taşınıyor

“Zorbalıkla Mücadelede Şefkatli Sınıflar” projesi, okul ortamlarında şefkat, empati ve kapsayıcılığı merkezine alan önleyici bir yaklaşım geliştiriyor. Çocukların duygularını, ilişkilerini ve sosyal becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen proje; öğretmenlere, öğrencilere ve genç sanatçılara yönelik atölye çalışmalarıyla ilerliyor.

Çocuklar ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin ortak üretimlerinden oluşan sergi, çocukların ve gençlerin zorbalıkla ilgili duygu ve düşüncelerini görünür kılarak, “şiddetsiz iletişim ve empati” mesajını topluma taşıyor.

"Çocuklar bilinçlendikçe ebeveynlere karşı yasal yollara başvurabilecek"
SHARENTING VE DİJİTAL MAHREMİYET
"Çocuklar bilinçlendikçe ebeveynlere karşı yasal yollara başvurabilecek"
11 Kasım 2025

Devlet okullarını önceleyerek yürütülen bu süreçte öğrenciler, “ben ne hissediyorum, okulda kendimi iyi ve güvende hissetmek için neye ihtiyacım var” sorusuna poster tasarımlarıyla yanıt verdiler. Bu posterler, çocukların sesini duyuran, çözümün parçası olduklarını hissettiren sanatsal üretimlere dönüştü.

Projenin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
20 Kasım Çocuk Hakları Günü zorbalık CultureCIVIC CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı izmir
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git