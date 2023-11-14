Zonguldak’taki mülteci işçi cinayetinde 3 tutuklama

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren kaçak madende çalışan Afganistanlı Vezir Muhammed Nourtani'nin (50) cinayetinde, gözaltına alınan 6 kişiden ocak sahipleri H.K., E.G. ve çalışan A.A. tutuklandı.

Tutuklananlar, ifadelerinde birbirlerini suçladı.

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Suçlamaları reddetti

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, MHP Gelik Belde Başkanı olan ocak sahibi H.K. ifadesinde çalışanların kendisini araması üzerine ocağa gittiğini ve Nourtani'yi ocak dışında bir vagon üzerinde gördüğünü söyledi. H.K., Nourtani'ye kalp masajı yaptığını ancak nabzının atmadığını iddia etti. Daha sonra hastaneye götürmek üzere Nourtani'yi kendi aracına koyduklarını, alkollü olduğu için orman yoluna saptıklarını öne sürdü:

“Daha sonra bir yolda durarak küçük abdestimi yaptım. Ben küçük abdestimi yaparken arabadaki E. ve A. arabadan inmişti. Daha sonra baktığımda bir ateş yandığını gördüm. Müdahale etmek istedim ancak edemedim. Öncesinde ben evde kullanmak için benzin almıştım. Ben benzini kim döktü görmedim. Bilmiyorum. Zaten A. çakmağı kendisinin yaktığını söylemişti. E. de ben vardığımda ateşin yanındaydı. Benim maktulün elbiselerinin yakılması için bir talebim olmadı.”

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“Benzini, benzinciden aldık”

Ocak sahiplerinden E.G. ifadesinde araçta benzin olduğunu ve ormanda Nourtani'yi yere üç kişi indirdiklerini söyledi. Gideroğlu yakma olayına katılmadığını iddia ederek ocakta çalışan işçi A.A.’nın "ben ne yapacağımı biliyorum" diyerek benzini aldığını öne sürdü ancak ateşi kimin yaktığını görmediğini söyledi.

A.A. ise ocak sahiplerinin iddiasının tersine benzini H.K. ile bir benzinciden aldıklarını ve yakmak fikrinin ona ait olduğunu öne sürdü. Nourtani’yi araçtan üçünün indirdiğini, benzini H.K.’nin döktüğünü ve kendisinden çakmağı yakmasını istediğini aktardı: “H. benden benzini istedi. Ben de benzin bidonunu getirdim. H. benzini Afgan’ın üzerine döktü. Bana da çakmağı çak, dedi. Ben de onun talimatı ile çakmakla ateşi yaktım. Bu şekilde Afganlı yanmaya başladı. Daha sonra olay yerinden araçla üçümüz geri döndük.”

Ne olmuştu?

Zonguldak’ta 10 Kasım’da kaçak işletilen bir maden ocağında kayıtsız ve güvencesiz çalışırken rahatsızlanan 50 yaşındaki Vezir Mohammad Nourtani’nin hem işyerinin kaçak işletildiğinin öğrenilmemesi hem de kayıtdışı çalıştığının anlaşılmaması için öldürüldüğü ve cesedinin kısmen yakılarak maden sahasından uzak bir yere taşındığı ileri sürüldü.

Soruşturmada, maden sahiplerinin maden ocağında baygın buldukları Nourtani’yi darp ederek öldürdükleri ve sonra da yaktıkları belirlendi. 50 yaşındaki madencinin tüm elbiselerinin de sobada yakıldığı ifadelerde yer aldı. (AS)