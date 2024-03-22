Zonguldak’ta öldürülen Afganistanlı maden işçisi: Savcılık 6 sanığa müebbet hapis istedi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçak kömür madeninde çalışırken öldürülen Afganistanlı Vezir Mohammad Nourtani cinayetine ilişkin iddianame hazırladı.

Cenazesi yakılmış halde ormanlık alanda bulunan 50 yaşındaki göçmen işçi için savcılık üçü tutuklu altı şüpheli hakkında ‘kasten öldürme suçundan’ müebbet hapis cezası istedi.

Tutuklu Hakan K. Enver G. ve Ahmet A. ile tutuksuz yargılanacak olan Sercan K., Eray D. ve A.Ç. hakkındaki iddianameyi Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti.

Taşındığında hayattaydı

İddianameye göre Nourtani’ye madende kömürü yüzeye çıkarmak için kullanılan vagon çarptı. Ağır yaralanan Nourtani yüzeye taşındı. Afganistanlı işçi bu süre zarfında hayattaydı.

Bu sırada madene sahipleri Hakan K. Enver G. ve Ahmet A. geldi. Sanıklar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermeden Nourtani’nin eşyalarını çıkartıp battaniye sardı. Nourtani gibi kaçak ocakta işçi olarak çalışan Sercan K. güvenlik kamerasının yönünü çevirdi. Ardından da Eray D. ile birlikte Nourtani’nin kıyafetlerini yaktı.

Maden sahipleri ve yanındakiler daha sonra Nourtani’yi Hakan K.’nin arabasına koydu. Bu şekilde üç saat kadar dolaştırılan Nourtani, akaryakıt istasyonundan benzin aldıktan sonra ormanlık alanda yakıldı. Sanıklar benzin bidonu ve cesedin taşındığı battaniyeyi de olay yerinden farklı noktalara attı.

Hakan K. olaydan sonra aracın lastiklerini değiştirirken Enver G. Nourtani’nin eşini arayıp işe gelmediğini söyledi.

Kaçak ocağının kapatılmasına engel olmak için yakmışlar

Savcılık iddianamede Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporuna da yer verdi. Rapora göre Nourtani'nin bedeni göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanıktı. İç organlarda ve kemiklerinde kayıplar vardı. Sağ böbreği ve pankreası yoktu. Çene ve köprücük kemikleri de kırıktı. Ancak kesin ölüm nedeni yanıklar sebebiyle belirlenememiş durumda.

İddianameye göre Nourtani’nin öldürülmesinin nedeni “Kaçak ocakta meydana gelen kazanın ortaya çıkışını gizlemek, maddi getirisi düşünülerek kaçak ocağının kapatılmasına engel olmak ve haklarında adli ve idari işlem yapılmasına engel olmak.”

Savcılık iddianamede sanıkların Nourtani'yi kasten öldürdüklerini belirtip müebbet hapis cezası istedi. Dosyada ilk duruşma 29 Mayıs’ta.

(HA)