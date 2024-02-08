Zonguldak’ta madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Akkurt Madencilik’e ait ocakta meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı.

45 yaşındaki Murat Çetinkaya’nın cenazesine 5 saat süren çalışma sonrası ulaşıldı. Çetinkaya'nın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​

Bağımsız Maden-İş’ten açıklama

Bağımsız Maden-İş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Zonguldak Gelik’te bulunan Akkurt Madencilik’e ait ocakta göçük meydana geldi. Mahsur kalan iki madenciden biri kurtarıldı, diğeri için çalışmalar sürüyor. Geçmiş olsun diyor, halen göçük altında olan kardeşimizin de sağ salim çıkmasını diliyoruz. Takipçisiyiz” demişti.

Kurtarılan madenci hastaneye kaldırıldı

İlçeye bağlı Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde faaliyet gösteren maden ocağında dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Göçükte mahsur kalan işçiler Murat Çetinkaya ve Erdem Y.'nin bağırması üzerine mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Göçükten çıkarılan işçilerden Erdem Y., ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da bölgeye gitti; gazetecilere, saat 21.00 sıralarında özel maden işletmesinde 35 kişinin olduğu vardiyada, 2 işçinin çalıştığı ayakta göçük meydana geldiğini açıkladı. Çetinkaya'nın yakınlarına başsağlığı diledi. (AS)