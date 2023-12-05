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HABER
Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 15:46
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 15:52
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Zonguldak’ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 17. gününde devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/zonguldakta-batan-geminin-kayip-7-personelini-arama-calismalari-suruyor.jpg
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı “Kafkametler” adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, sahil güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama çalışması yapıyor. Ekipler, aramalarına Erdemir Limanı bölgesinde yoğunluk veriyor.

“TCG Akın” arama ve kurtarma gemisinin yer aldığı arama çalışmalarına destek vermek için “Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi” de Karadeniz Ereğli Limanı’na ulaştı.

Her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip olan ve gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM’nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun’un gerçekleştireceği işlemler, dalgıçların çalışmaları ve yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan Türk bayraklı “Kafkametler” adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım’da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı’ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5’inin cesedine ulaşılmıştı.

(VC)

zonguldak arama kurtarma batan gemi
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