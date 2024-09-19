Zonguldak'ta yakılarak öldürülen işçi: Nourtani'nin organlarının çalındığı şüphesi güçleniyor

Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistanlı Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanması 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti.

Duruşmaya, sanıklar Eski MHP Gelik Belde Başkanı ve aynı zamanda kaçak ocağın sahibi Hakan K., Ahmet A., ve Enver G. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar, Alaattin Ç. ve Eray D. mahkeme salonunda hazır bulundu. Sercan K. ise duruşmaya gelmedi. Nourtani'nin ve sanıkların yakınları ile taraf avukatları salondaydı.

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Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, Adli Tıp Kurumu raporuna ek olarak Koç Üniversitesi’den aldığı bilimsel mütalaayı dosyaya sundu. Bunun dosyanın seyrini değiştireceğini söyledi.

Nourtani'nin cesedinin tanınabilir olduğunu ancak sadece böbrek ve pankreasının bulunduğu alanda yanıkların derinleştiğini belirten Şeker, "Olaydan önce de eşi aranıp 20 bin dolara böbrek talebi yapılıyor. Sonra sadece bu kısmı yanmış. Bu nedenle sanıkların birlikte faillikten 'canavarca hisle tasarlayarak öldürme' ve mümkünse 'insanlığa karşı suç' çerçevesinde de değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Adli tıp raporuna göre Nourtani'nin iç organları yanmış ve sol böbreği yok. Böbreğin alınıp alınmadığı bilinmiyor. Ancak Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki'nin ifadesine göre patronlardan Enver G. olaydan bir süre önce Nourtani'ye 20 bin dolara böbreğini satmasını teklif etmiş.

Ocağın sahibi ilkyardım yaptığını iddia etti

Daha sonra söz alan tutuklu sanık Hakan K., Nourtani’nin ölümüyle ilgisi olmadığını savundu. Nourtani'ye ilkyardım yaptığını, hayata dönmesi için elinden geleni yaptığını iddia etti.

Hakan K.'nin avukatı ise Kerim Bahadır Şeker’in aldığı bilimsel mütalaayı kabul etmediklerini söyledi. "Adli Tıp Kurumu raporu 9 uzman tarafından verilmiştir, resmidir. Diğer mütalaa özel olarak alınmıştır. Katılan vekilinin beyanlarını kabul etmiyoruz" dedi.

Bilimsel mütalaaya karşılar

Ahmet A.’nın avukatı üniversite tarafından hazırlanan bilimsel mütalaanın yok hükmünde olduğunu, esasa da etkisi bulunmadığını belirtti. Ardından da suç vasfının lehe değişme ihtimali kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti.

Alaattin Ç. ve Enver G. organ kaçakçılığı iddialarını reddetti. Enver G. böbreğin madende alınabilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Tutukluluk halleri devam edecek

Cumhuriyet savcısı, eksiklerin giderilmesi için Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınmasını ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Sanık avukatları da suç vasfının değişme ihtimalinden dolayı müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

Adli Tıp Kurumundan, bilimsel mütalaadaki iddialarla dosyanın tamamını kapsayacak şekilde yeniden rapor alınmasını ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.

Duruşma çıkışında Vezir Mohammad Nourtani'nin ailesine destek vermek için açıklama yapmak isteyen "Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı" grubu ile sanık yakınları arasında arbede çıktı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle arbede büyümeden sona erdi.

Bu arada DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki de duruşmayı takip etti.

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(HA)