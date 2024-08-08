Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında iş cinayeti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız maden ocağında medyana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Bölüm Mahallesi Mustafa Özkaynak Sokak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Çalışanlardan Ayhan Yılmaz (54) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Son 10 yılda 47 madenci kaçak ocaklarda öldü

Son 10 yılda kaçak ocaklarda, göçük, metan gazı zehirlenmesi, kömür tozu parlaması veya sıkışma gibi nedenlerle en az 47 madenci hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) raporuna göre Temmuz'da en az 144 işçi iş cinayetlerinde öldü. 2023'te ise en az 1932 işçi çalışırken hayatını kaybetti.