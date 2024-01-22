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HABER
Yayın Tarihi: 22 Ocak 2024 11:02
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2024 11:03
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Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük: 2 işçi 11 saatte kurtarıldı

İşçilerin sağlık durumu iyi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük: 2 işçi 11 saatte kurtarıldı
Fotoğraf: Gökhan Yılmaz / AA

Zonguldak Kilimli’de özel bir maden ocağında dün (21 Ocak) saat 15.30 sıralarında göçük meydana geldi.

Göçükte 33 yaşındaki Anıl Açıcı ile 26 yaşındaki Furkan Bahar isimli iki işçi mahsur kaldı. İşçiler, ocak içi haberleşme hattı ile durumu yer üstüne bildirdi.

Ocak çalışanları ilk olarak işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, jandarma ve 112 acil servis ekipleri madene geldi.

İşçiler, yaklaşık 11 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Ambulansa alınan işçiler ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki işçinin durumu da iyi.

(HA)

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