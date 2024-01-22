Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük: 2 işçi 11 saatte kurtarıldı

Zonguldak Kilimli’de özel bir maden ocağında dün (21 Ocak) saat 15.30 sıralarında göçük meydana geldi.

Göçükte 33 yaşındaki Anıl Açıcı ile 26 yaşındaki Furkan Bahar isimli iki işçi mahsur kaldı. İşçiler, ocak içi haberleşme hattı ile durumu yer üstüne bildirdi.

Ocak çalışanları ilk olarak işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, jandarma ve 112 acil servis ekipleri madene geldi.

İşçiler, yaklaşık 11 saat süren çalışmayla kurtarıldı. Ambulansa alınan işçiler ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki işçinin durumu da iyi.

(HA)