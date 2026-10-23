Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki Demir Madencilik'e ait kömür madeni ocağında grizu patlaması oldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ocaktan çıkarılan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin isimleri: Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya

Olayda yaralanan Cemal Arslan (45), Okan Dinçer (38), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) ise hastaneye kaldırıldı. Cemal Arslan ve Okan Dinçer, Ankara'ya sevk edildi.

Fotoğraf: Fadime Yılmaz Elma (Atatürk Devlet Hastanesi önünde bekleyen maden işçilerinin aileleri)

Vali: Madende 8 kişi vardı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yaralanan madenciler için hastaneye gitti. Burada gazetecilere açıklama yaptı.

Maden ocağında 8 kişi olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, "Bu 8 kişiden 7'si ocaktan çıkarıldı. Maalesef bu 7 kişiden 2 kardeşimiz hayatını kaybetmiş vaziyette hastaneye intikal etti. Diğer 5 kişi yaralı. Bunlardan 4'ü Atatürk Devlet Hastanesi'nde. Yaralılardan 3'ünün durumu iyi, biri üniversite hastanesine sevk edildi ama durumu iyi. 2'sinin şuuru açık, 2'si de yanık olduğu için entübe edildi. 1'i Ankara'ya sevk edildi. 1 kişi de hazırlanıyor, Ankara'ya sevk edilecek. Şu an bir madencimiz madende, ona ulaşıldı, çıkarılmaya çalışılıyor. Onun hayati durumunu kesin teyit etmedik. Durum bu şekilde." diye konuştu.

Demir Madencilik’e ait

Grizu patlamasının yaşandığı ve iki işçinin öldüğü maden Demir Madencilik’e ait. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Demir.

Şirket, 1989'da Zonguldak'ta aile şirketi olarak kuruldu. Kömür üretimi ve alım satımı yapıyor; Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait sahalarda rödövans yöntemiyle yeraltı kömür işletmeciliği yürütüyor.

Mehmet Salih Demir ise yaklaşık 20 yıl Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı yaptı. 2015’te istifa ederek AKP’den milletvekili aday adayı oldu. Görevini de ağabeyinin oğlu olan Metin Demir'e bıraktı. 2018’de ve 2022'de de yeniden aday adaylığı başvurusu yaptı.

Ayrıca 2021’de Zonguldak Kömürspor başkanlığına seçildi.

12 sene, 1267 işçi 2026'nin ilk 10 ayında en az 64 maden işçisi önlenebilir maden kazalarında hayatını kaybetti. Sadece Ekim'de 8 madenci öldü. 1 Ekim'de Soma'da İmbat Madencilikle ait kömür ocağındaki göçükte 5 işçi, 2 Ekim'de Zonguldak Kilimli'deki kaçak bir maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti. İSİG Meclisi'ne göre 2025'te 61 maden işçisi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2013-2025 arasında ise madenlerdeki iş cinayetlerinde 1267 işçi yaşamdan koptu. 350 ölümün yaşandığı Manisa madenlerde en çok iş cinayetinin yaşandığı ile. 140 ölüm ise Zonguldak ikinci sırada. Son 13 yılda madenlerde 1267 iş cinayeti

(HA)