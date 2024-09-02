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Yayın Tarihi: 2 Eylül 2024 14:59
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2024 14:59
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Zonguldak'ta kaza: 2 ölü, 23 yaralı

Gökçebey-Yenice yolu Karahatipler mevkiinde Metro Turizme ait yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon çarpıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Zonguldak'ta kaza: 2 ölü, 23 yaralı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Zonguldak’ın Gökçebey-Yenice yolu Karahatipler mevkiinde, Metro Turizme ait 61 S 0870 plakalı Bartın-Erzurum seferini yapan yolcu otobüsü ile 37 HB 447 plakalı tomruk yüklü kamyon bugün çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Otobüs ve kamyon sürücülerinin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, 23 yaralıyı Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kedi kurtarıldı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Vali Osman Hacıbektaşoğlu da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, kazanın oluş sebebine ilişkin şöyle dedi:

"Bir şerit ihlali var ama bunu bilemiyoruz tabii, arkadaşlarımız inceleyecekler, araştıracaklar, bunu kesin ortaya koyacaklar. Şu anda hava yağışlı, şerit ihlali, sollamadan mı kaynaklı, kaymadan mı kaynaklı bilmiyoruz, tamamen soruşturmayla ortaya çıkacak."

Öte yandan, otobüste sıkışan sahibinin önünde bulunan bir kedi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak jandarma görevlilerine teslim edildi. (TY)

trafik kazası metro turizm zonguldak
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