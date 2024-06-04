Zonguldak'ta göçük altında kalan bir maden işçisi öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında göçük yaşandı.

Eksi 360 kotunda arın kayması (kazı alanı) nedeniyle yaşanan olayda işçilerden Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı.

Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan madenciler, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soy, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soy, 5 Haziran Çarşamba gübü Bartın Merkez Ağdacı Mahallesi'ndeki cenaze töreninin ardından Karaköy aile mezarlığında toprağa verilecek.

Kara’nın hastaneye kaldırılmadan önce arkadaşını kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

Göçükte yaşamını yitiren Soy evli ve iki çocuk babasıydı. Kurumda 2019’da işbaşı yapmıştı.

(HA)