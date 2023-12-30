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Yayın Tarihi: 30 Aralık 2023 14:00
 ~ Son Güncelleme: 30 Aralık 2023 14:05
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Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları 42. gününde

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında bölgede tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları 42. gününde
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları kapsamında Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler, çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde, gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi de kayıp mürettebatı arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları yapıyor.

Aynı tarihte sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da devam ediyor.

Ne olmuştu?

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türkiye bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türkiyeli mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

(VC)

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/haber/zonguldakta-batan-geminin-kayip-7-personelini-arama-calismalari-suruyor-288873
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