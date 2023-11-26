Zonguldak'ta batan gemide kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türkiye bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle hava ve denizden aramalara ara verilirken, ekiplerin karadan tarama çalışmaları devam ediyor.

8'inci gününde devam eden ve AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katıldığı aramalara, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan ve denizden müdahale edilemiyor.

Karadan tarama çalışmalarını yürüten ekipler, hava şartlarının normale dönmesiyle havadan, su üzerinden ve denizaltından aramalara devam edecek.

Soru önergesi

Öte yandan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle batan "Kafkametler" adlı gemiye ilişkin soru önergesi verdi.

Yavuzyılmaz, soru önergesinde geminin bir buçuk ay önce Romanya’nın Sulina Kanalı yakınında mayına çarptığını ve oluşan hasarlara rağmen yüzdürülmeye devam ettiğini belirtti.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından şöyle dedi:

"Ereğli’de fırtınada batan Kafkametler adlı geminin 1,5 ay önce Karadeniz’de Romanya’nın Sulina Kanalı yakınında mayına çarptığını kaynaklarımızdan teyit ettik. Gemi mayın hasarlı olmasına rağmen battığı güne kadar yüzdürülmeye devam etmiş. 31 yaşındaki gemide oluşan muhtemel hasarlar; Balast tankı, kaynak yerleri, cayro pusula, yarıklar, oto pilot devre dışı…"

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türkiyeli mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.(AÖ)