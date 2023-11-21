Zonguldak, Ereğli’de eğitime iki gün ara

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: “Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenin Karadeniz Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir.”

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihlerde 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sel ve fırtına nedeniyle Zonguldak'ta üç, Batman'da dört, Diyarbakır'da bir kişi hayatını kaybetti.

Sel ve şiddetli yağış nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti

Karadeniz Ereğli Belediyesince 25-26 Kasım'da yapılması planlanan 16. Hamsi Festivali de ilçedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Mürettebat aranıyor

İlçede fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türkiye bandıralı Kafkametler adlı geminin kaybolan 11 mürettebatını arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir mürettebatın cenazesine ulaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı AFAD Başkanı Okay Memiş dün akşam yaptığı açıklamada, “Hava şartlarının hiç tahmin edilmediği kadar ağır olduğunu ifade etmek durumundayız. Fırtına kasırgaya, kasırga da adeta Tornado denilen daha şiddetli rüzgara dönüştü. Hem denizden hem de karadan anında ulaşmakta epeyce zorlandık” dedi.

İlçe merkezinde 225 müracaatta özellikle çatıların uçtuğu ihbarı yapıldığını, yaklaşık 213 iş yerinde ve 10 konutta zarar oluştuğunu tespit ettiklerini aktardı.

Memiş, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugün için turuncu alarmın devam ettiğini ekledi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu da kentte rüzgar hızının 74 knotu aştığını, Karadeniz Ereğli'de metrekareye 125, kent merkezinde ise 85 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

İlçede Bölücek Mahallesi Yaraşlıyörük mevkisindeki köprüden aracın suya düşmesi sonucu 3 kişi de hayatını kaybetmişti. (AS)