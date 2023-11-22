Zonguldak, Ereğli ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

İçişleri Bakanlığı Zonguldak'ın Ereğli ilçesini "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan etti.

Bakan Ali Yerlikaya afet sonucu meydana gelen hasarı, alınan önlemleri ve Bakanlık kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Binalarda meydana gelen fiziksel hasarların yanısıra 4 yurttaşın öldüğü 11 yurttaşın da kayıp olduğu açıklandı.

Okullar iki gün tatil edilmişti

Zonguladak Valiliği dün "[...] ilçe genelinde 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara veril[diğini]" duyurmuştu.

Zonguldak, Ereğli’de eğitime iki gün ara

Zonguldak ilimizde 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle:



📌Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre 133 çatı uçması tespit edildi.

📌Defterdarlık… pic.twitter.com/NIsXLrvW6a — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 22, 2023

Yerlikaya Zonguldak'ta 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan 133 çatının uçtuğunun tespit edildiği belirtildi.

Defterdarlık Zarar Tespit Grubunca yapılan zarar tespitlerinde şu ana kadar 54 konutun ve 226 iş yerinin zarar gördüğünü bildiren Yerlikaya, AFAD İl Müdürlüğünce yapılan etütlerde heyelandan 10 konutun etkilendiğini, bir konutun kalıcı olarak boşaltıldığını ve 9 konut için önlem alınmasına dair raporun hazırlandığını aktardı.

Yerlikaya, Tarım İl Müdürlüğünce şu ana kadar yapılan tespitlerde 135 sera ile 76 balıkçı teknesinin zarar gördüğünü ifade etti ve ilçenin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

"Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi. 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Karadeniz Ereğli'sinde AFAD gönüllülerimiz sokakları temizliyor, su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor

Fırtınada batan gemide 11 kayıp



Ereğli açıklarında arama çalışmaları/Fotoğraf:AA

İlçede 19 Kasım Pazar günü kuvvetli fırtına ve yağışın ardından batan Kafkametler adlı Türk bandıralı geminin 11 mürettebatına ulaşılamadı. AA'nın haberine göre, havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Posbıyık: İlçenin ayağa

kalkması için 200 milyon TL'ye ihtiyaç var





Fırtından etkilenen balıkçı tekneleri /Fotoğraf:AA





Zonguldak, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sahilinde gazetecilere yaptığı açıklamada sel ve fırtına nedeniyle hasar oluşan ilçenin ayağa kalkması için 200 milyon liraya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Posbıyık, ilçede heyelanlar, çökmeler olduğunu, mezarlıkların, piknik alanlarının, çarşıların, plajların zarar gördüğünü anlattı.

Fırtınada balıkçı teknelerinin de zarar gördüğünü aktaran Posbıyık, evlerin ve iş yerlerinin çatılarının uçtuğunu, su baskınlarının yaşandığını belirtti.

(AEK)