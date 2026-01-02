Zohran Mamdani New York'u devraldı: "Bir demokratik sosyalist olarak yöneteceğim"

ABD'nin en büyük ve ülkeyi simgeleyen kenti New York'un Belediye Başkanlığını kazanan 34 yaşındaki Demokrat Partili siyasetçi Zohran Mamdani bu görevi üstlenen ilk Müslüman, ilk Güney Asyalı ve ilk Afrika doğumlu kişi olarak yemin etti.

ABD'NİN EN BÜYÜK KENTİ SOLUN New York: Zohran Mamdani önderliğindeki halk hareketi Trump ve milyarderler ittifakını yendi

Belediye Binasının altındaki uzun süredir kapalı olan bir metro istasyonunda düzenlenen yemin töreninde Mamdani, eşi Rama Duwaji'nin elinde tuttuğu el yazması Kuran'a el basarak yemin eti.

Yasalar, federal, eyalet ve şehir anayasalarını koruma yemini edilirken herhangi bir dini metnin kullanılmasını gerektirmiyor. Mamdani'den önceki belediye başkanlarının çoğu İncil üzerine yemin etmişti. Kampanyası boyunca özellikle hayat pahalılığı konusuna odaklanan Mamdani, Müslüman inancını da açıkça dile getirmişti. Kentin beş bölgesindeki camilerde sık sık görünerek, birçok Güney Asyalı ve Müslüman seçmenin de olduğu ilk kez oy kullananlar arasında kendisine bir taban oluşturmuştu.

Kimlik ve tartışma

AP'nin haberine göre, Mamdani'nin yemin töreninde Kuran'a el basma kararı beyaz muhafazakarların eleştirileriyle karşılaştı. Alabama Senatörü Tommy Tuberville, Mamdani'nin yemin töreniyle ilgili bir haber üzerine sosyal medyada, “Düşman kapıların içinde,” diye yazdı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, Tuberville'i geçmişteki açıklamalarına da göndermeyle Müslüman karşıtı aşırılıkçı olarak tanımladı.

ABD'de bu tür tepkiler ilk kez gösterilmiyor. 2006'da Kongre'ye seçilen ilk Müslüman olan Keith Ellison, yemin töreninde Kur'ana el basma tercihi dolayısıyla muhafazakarların kınamasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Açılış töreninin ardından Mamdani'nin el bastığı Kur'an, New York Halk Kütüphanesi'nde halka açık olarak sergilenecek.

Belediye önünde Bernie Sanders'le yemin tekrarı

Gecenin bir bölümünü yeni ofisinde çalışarak geçirem Mamdani Perşembe öğlen saatlerinde Belediye Binası'nda daha görkemli bir halka açık yemin töreninde siyasi kahramanlarından biri olan ABD Senatörü Bernie Sanders'in sözlerini tekrarla ikinci kez yemin etti.

Zohran Mamdani, Bernie Sanders'in okuttuğu yemini eşinin tuttuğu Kuran'a el basarak tekrar ediyor

Mamdani, coşkulu kalabalığa seslenerek, "Bugünden başlayarak kucaklayıcı ve cesur bir yönetim göstereceğiz" dedi. "Her zaman başarılı olamayabiliriz, ancak asla deneme cesaretinden yoksun olmakla suçlanmayacağız."

Mamdani sözlerini "Artık güçlü hükümet döneminin sona erdiğini savunanlara şunu söylüyorum: Belediye New Yorkluların yaşamlarını iyileştirmek için gücünü kullanmaktan çekinmeyecek," diyerek bitirdi.

Dondurucu soğukta, Belediye Binası'nın hemen güneyinde, Broadway'in "Kahramanlar Kanyonu" olarak bilinen bölümünde düzenlenen yemin törenini büyük bir kalabalık izledi.

Zohran Mamdani, yemin töreni sonrasında New Yorklulara sesleniyor

Zenginleri vergilendirme sözü

Tören boyunca Mamdani ve diğer konuşmacılar, seçim zaferini getiren ana fikri tekrar ederek hükümetin gücünü kentte pahalılıkla mücadele ederek ayakta kalmaya çabalayan milyonlarca insanı desteklemek için kullanma vaadine bağlı kalacaklarını dile getirdiler.

Mamdani, konuşmasında ayaklarında çelik burunlu botlarla çalışan işçileri, "bütün gün arabalarında ayakta helal yemek satarak çalışmaktan dizleri kopan" satıcıları ve "binlerce baharatla başa çıkan aşçıları" anarak bu New Yorklular için çalışacağını dile getirdi.

Mamdani, "Bir demokratik sosyalist olarak seçildim ve bir demokratik sosyalist olarak yöneteceğim," dedi. "Radikal olarak nitelenirim korkusuyla ilkelerimden vazgeçmeyeceğim."

Sanders "ABD'de insanların uygun fiyatlı evlerde yaşamasını sağlamak radikal bir şey değil"

Senatör Bernie Sanders, yemin töreni öncesi alanda toplanan kalabalığa seslenirken Mamdani'nin yapmak istediği şeylerin çoğunun -zenginlere vergi artışı da dahil olmak üzere- hiç de radikal olmadığını" söyledi.

"Dünya tarihinin en zengin ülkesinde, insanların uygun fiyatlı konutlarda yaşayabilmelerini sağlamak radikal bir şey değil," dedi. "Bu doğru ve insani bir şey."

(AEK)