Zohran Mamdani kimdir?

Müslüman sosyalist siyasetçi.

ABD'de 2 Temmuz 2025'te açıklanan resmî sonuçlara göre, New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kazandı.

New York tarihinin ilk Müslüman belediye başkanı olmaya hazırlanan Mamdani, göçmen mahallelerine uzanan geniş ve çeşitli bir koalisyonun desteğiyle yürüttüğü kampanya sürecinde toplu taşımanın ücretsiz hale getirilmesi, kira artışlarının dondurulması ve yüksek gelirli New Yorklulara daha fazla vergi getirilmesi gibi politikalar vadediyor.

Every politician says New York is the greatest city in the world. But what good is that if no one can afford to live here?



I'm running for Mayor to lower the cost of living for working class New Yorkers.



Join the fight. https://t.co/ooNzX0rccz pic.twitter.com/xqKTHNNWRO — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) October 23, 2024

New York Eyalet Meclisi üyesi ve New York Belediye Başkanlığı’na aday olan Mamdani, Queens’ten New York Eyalet Meclisi’ne 2021 yılında üçüncü dönem milletvekili olarak seçildi.

1991 yılında Uganda’da doğan ve yedi yaşındayken ailesiyle birlikte New York’a taşınan Mamdani, insan hakları için hem mecliste hem de sokakta mücadele etti. Bowdoin College Africana Çalışmaları mezunu olan Mamdani, üniversite yıllarından itibaren sosyalist örgütlerde ve Filistin hareketi içerisinde yer aldı.

Taksi şoförleriyle birlikte açlık grevine girerek 450 milyon doları aşan borçların silinmesini sağladı, eyalet bütçesinden metro seferlerinin artırılması ve ücretsiz otobüs pilot uygulaması için 100 milyon dolardan fazla kaynak yarattı, kirli bir enerji santrali projesini New Yorklularla birlikte örgütlenerek durdurdu.

Yaşam maliyetlerinin emekçileri ezdiğini vurgulayan Mamdani, yerel yönetimlerin bu yükü hafifletebileceğine inanıyor ve elindeki tüm imkânlarla kiraları düşürmeye, dünya standartlarında bir toplu taşıma sistemi kurmaya söz veriyor.

Mamdani ayrıca New York’u LGBTİ+’lar için korunaklı bir şehir haline getirmeyi ve konut, istihdam gibi alanlarda ihtiyaç duyulan hizmet ve destekleri merkezi olarak yönetecek LGBTİ+ İşleri Ofisi kurulmasını amaçlıyor.

Suriyeli sanatçı Rama Duwaji ile evli olan Mamdani, bir söyleşisinde, eşiyle Hinge adlı bir arkadaşlık uygulamasında tanıştığını söyledi.

Mamdani aynı zamanda ünlü yönetmen Mira Nair’in oğlu.

Kaynaklar: New York Times, India Times, Anadolu Ajansı. (TY)