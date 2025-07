Zohran Mamdani kimdir?

Müslüman sosyalist siyasetçi.

ABD'de 2 Temmuz 2025'te açıklanan resmî sonuçlara göre, New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kazandı.

New York tarihinin ilk Müslüman belediye başkanı olmaya hazırlanan Mamdani, göçmen mahallelerine uzanan geniş ve çeşitli bir koalisyonun desteğiyle yürüttüğü kampanya sürecinde toplu taşımanın ücretsiz hale getirilmesi, kira artışlarının dondurulması ve yüksek gelirli New Yorklulara daha fazla vergi getirilmesi gibi politikalar vadediyor.

Every politician says New York is the greatest city in the world. But what good is that if no one can afford to live here?



I'm running for Mayor to lower the cost of living for working class New Yorkers.



