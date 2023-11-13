Ziyareti öncesi Almanya'da Erdoğan tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Kasım Cuma günü Berlin'e yapacağı ziyaret, Almanya'da şimdiden tartışmalara neden oldu.

Almanya merkezli Yeni Hayat'tan Yücel Özdemir'in haberine göre, hem hükümette yer alan partilerin temsilcileri hem de muhalefet, kısa bir süre önce Hamas'ı "terör örgütü olarak görmediğini" söyleyen Erdoğan’ın ziyaretinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Steinmeier ve Scholz, Hamas için 'terör örgütü' demişti

Erdoğan'ın ilkin Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından ağırlanması ve ardından akşam yemeğinde Başbakan Olaf Scholz ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Hem Steinmeier hem de Scholz, 7 Ekim’den sonra yaptıkları açıklamalarda Hamas’ı "terör örgütü" olarak tanımlayarak, buna mesafe koymayanların cezalandırılması çağrısı yapmıştı.

Söz konusu çağrılardan sonra Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hamas’ın faaliyetlerini ve Filistinli tutsaklarla dayanışma derneği olan Samidun'u yasaklamıştı.

Erdoğan, Almanya'da Hamas'tan söz edecek mi?

Habere göre, Hamas’ı övmenin ve İsrail’in varlığını sorgulamanın yasak olduğu Almanya’da, Erdoğan’ın nasıl mesajlar vereceği şimdiden tartışılmaya başlandı.

Basında çıkan pek çok haber ve yorumda Erdoğan’ın ziyaretinin iptal edilmesi için hükümete çağrılar yapıldı. Ancak, hükümet bu koşullarda ziyareti iptal etmenin ikili ilişkilere zarar vereceği düşüncesiyle bu çağrılara kulak tıkadı.

Türkiye’nin Ukrayna ve Ortadoğu’daki savaşların son bulması için yardımcı olabileceği beklentisi Almanya’da hakim. Keza Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması için de Erdoğan’ın rol oynayabileceği ifade ediliyor.

En büyük beklenti ise Türkiye’den AB’ye gelen mültecilerin sayısının azaltılması yönünde. Bu konuda daha önce imzalanan anlaşmanın da ele alınması bekleniyor.

Roth: Az süslü, çok sade bir dil kullanılmalı

Görüşme öncesinde bir açıklama yapan SPD üyesi Federal Parlamento Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael Roth, RND haber ağına yaptığı açıklamada Erdoğan’ın kullandığı "popülist dille Türkiye’yi Avrupa ve Ortadoğu arasında bir köprü olmayı zorlaştırdığı için ülkesine zarar verdiğini" ifade etti ve ekledi:

“Son olarak, İsrail’e yönelik çirkin, kötü şöhretli tiratları ve Hamas terörizmini savunması, son derece tehlikeli bir çatışmanın ateşini fitilledi."

Roth buna rağmen Erdoğan’ın Berlin’i ziyaret etmesi gerektiğini savunarak, ziyaret sırasında “Az süslü, çok sade bir dil kullanılmalı” dedi.

Dağdelen: Ayaklarının altına kırmızı halı serilmemeli

Federal Parlamento Milletvekili Sevim Dağdelen de yaptığı açıklamada, “Hamas’ı terör örgütü olarak görmeyen, İsrail’in varlığını sorgulayan Erdoğan’ın ayaklarının altına kırmızı halı serilmemeli” diyerek hükümete çağrıda bulundu.

Ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin asıl gündem olması bekleniyor. Kısa bir süre önce Ankara’yı ziyaret eden Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bu yıl sonuna kadar iki ülke arasındaki ticaret hacmini 50 milyar euroya çıkarmayı hedeflediklerini söylemişti.

(NT)