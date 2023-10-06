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HABER
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 15:37
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 15:47
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Zırhlı araç Silopi’de moto kuryeye çarptı

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin 8 Haziran tarihli raporuna göre son 15 yılda zırhlı araç ile asker ve polislerin kullandığı araçların çarpması sonucu 21’i çocuk toplam 44 kişinin yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/zirhli-arac-silopide-moto-kuryeye-carpti.jpg
Mezopotamya Ajansı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde belediye kavşağında zırhlı bir askeri araç, 18 yaşındaki moto kurye İsmail Buruk’a çarptı.

Mezopotamya Ajansı’na göre Buruk çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, çevredeki yurttaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Buruk, tedavi altına alındı.

Zırhlı aracı kullanan askerin gözaltına alınıp alınmadığı konusunda bir bilgi edinilemedi.

İHD raporu: 15 yılda 21'i çocuk 44 kişi öldü

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi'nin 8 Haziran tarihli raporuna göre son 15 yılda zırhlı araç ile asker ve polislerin kullandığı araçların çarpması sonucu 21’i çocuk toplam 44 kişinin yaşamını yitirdi.

Açıklamada, “Cezasızlık politikası nedeni ile ölüme ve yaralanmalara yol açan eylemlerin failleri olan kolluk görevlileri hakkında etkin bir biçimde adli ve idari soruşturmaların yürütülmesini talep ediyoruz” denildi.

(NT)

Öldürülen çocukların faili: Cezasızlık kültürü
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