“Zirai don, gıda enflasyonunu da tetikleyecek”

Türkiye genelinde nisan ayında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının yaşandığı 36 ilde zirai don yaşandı; birçok tarım ürünü zarar gördü.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, iklim değişikliğinin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarımı derinden etkilediğini belirtti.

Gürer, “Artan aşırı hava olayları, sel, dolu, don ve kuraklık gibi afetler, tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açıyor. Bu durum, çiftçilerin ekonomik olarak zorlanmasına ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit eden bir tabloya neden oluyor,” dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Niğde bölgesinde de şiddetli dolu yağışının ardından yaşanan don nedeniyle elma, kayısı ve şeftali gibi ürünlerin neredeyse tamamının zarar gördüğünü ve bazı bahçelerde büyük hasar oluştuğunu ifade eden Gürer, “Tüm çiftçi ve üretici zararlarının karşılanması şart ve zorunluluktur,” dedi.

Gıda enflasyonu uyarısı

Tarım sektörünün, hem ekonomik hem de üretim süreçleri açısından iklim değişikliğine karşı oldukça hassas bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Gürer, şöyle devam etti:

“Sebze ve meyvede gıda enflasyonu patlayacak. Ürün tedarikinde ciddi sorunlara neden olacak bu sürecin doğru yönetilmemesi halinde, özellikle emekli ve dar gelirli vatandaşlarımız birçok ürüne sadece rafta bakıp geçmek zorunda kalacak. Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, gıda enflasyonunu da tetikleyecek.”

Ömer Fethi Gürer, risk yönetimi mekanizmalarının güçlendirilmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

*Ömer Fethi Gürer

Erdoğan’a 'TARSİM' çağrısı

CHP’li Gürer, devlet destekli tarım sigortası TARSİM kapsamına girsin ya da girmesin, tüm çiftçi ve üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı’nın, TARSİM’de olmasa da çiftçi ve üretici zararlarının karşılanması yönünde karar verme yetkisi vardır. Bu yetkiyi kullanmalıdır. Ayrıca bu süreç, tüketicinin de gıda enflasyonu karşısında ezileceği bir dönem olacaktır. Bu bağlamda da tüketicinin yaşayacağı sorunlara karşı önlem alınması gerekmektedir.”

TARSİM’in, kendi poliçe hükümlerinde açıkça belirtilmiş konularda bile üreticiye zorluk çıkardığı yönünde iddialar olduğunu belirten Gürer, bu konuda daha esnek uygulamalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bölgedeki ziraat mühendisleri ve teknik uzmanların hasarın çok büyük ve yaygın olduğuna dair raporlar sunduğunu belirten Gürer, TARSİM eksperlerinin üretici ve teknik personel yanında yer alan uygulamalar gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, erken pembe tomurcuk döneminin de TARSİM sigorta kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.

Gürer’den kanun teklifi CHP’li Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifiyle, tarım sektörünü tehdit eden iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı çiftçilerin korunmasını güçlendirecek düzenlemeler önerdi. Mevcut sigorta prim destek oranlarının artırılmasını öngören teklifin, tarımda sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Özellikle ani don olaylarının tarımda ciddi sorunlara yol açmaya devam ettiğini belirtti. Sorun yaşayan çiftçi ve üreticiler için ciddi önlemlerin ve desteklerin gerektiğini, sunduğu kanun teklifinin de bu amaçla hazırlandığını ifade eden Gürer, teklif kapsamında genel prim desteğinin %50’den %60’a, don teminatının ise %66’dan %75’e çıkarılmasının önerildiğini belirtti. Bu düzenlemenin, çiftçilerin doğal afetler karşısındaki kırılganlığını azaltacağını ve sigorta sisteminin etkinliğini artıracağını söyledi. Ömer Fethi Gürer, “İklim değişikliğinin etkileri, tarımsal üretimde öngörülebilirliği azaltıyor, maliyetleri artırıyor ve çiftçilerin gelirlerini düşürüyor. Bu düzenleme, çiftçilerin borç yükünü azaltacak ve tarım sektöründe finansal sürdürülebilirliği sağlayacaktır,” dedi.

(VC)