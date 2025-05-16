Zirai Don Araştırma Komisyonu üye seçimi kararı Resmi Gazete’de

Nisan ayında meydana gelen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ile gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını 14 Mayıs’ta gerçekleştirdi.

Komisyon başkanlığına AKP’li Adem Korkmaz seçilirken, üye seçimi kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye genelinde 9-13 Nisan tarihleri arasında hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte son yılların en büyük zirai don olaylarından biri yaşandı. Bu süreçte 36 ilde tarımsal üretim ciddi şekilde zarar gördü.

Korkmaz’ın yanı sıra, AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci başkanvekili, AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök sözcü, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise kâtip üye oldu.

22 üyeden oluşan komisyonun partilere göre üye dağılımı şöyle:

Komisyonun ilk toplantısından

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in geçici başkanlığında 14 Mayıs’ta toplanan komisyonda, komisyon başkanlığı ve divan için seçim yapıldı.

Komisyon Başkanlığına seçilen Korkmaz, Meclis'in zirai don olayında ‘duyarlı’ bir refleks gösterdiğini belirtti.

Bu yıl yaşanan zirai don olayının geçmişle kıyaslanamayacak derecede olduğunu ifade eden Korkmaz, “Sadece zirai donla ilgili de değil dolu, rüzgar, bazen yağmur olabiliyor, tüm bunları masaya yatırıp, öncelikle çok hızlı bir saha çalışması yaparak, ikinci aşamada da rapor hazırlayarak çalışmamızı tamamlayacağız,” dedi.

Komisyonun haftaya 20 Mayıs Salı günü saat 16.30’da toplanmasına, daha sonraki toplantıların ise saatine daha sonra karar verilmek üzere çarşamba günü yapılmasına karar verildi.