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Yayın Tarihi: 16 Mayıs 2025 12:00
 ~ Son Güncelleme: 16 Mayıs 2025 12:06
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Zirai Don Araştırma Komisyonu üye seçimi kararı Resmi Gazete’de

Komisyon başkanlığına 14 Mayıs’ta AKP’li Adem Korkmaz seçildi; bir sonraki toplantı 20 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Zirai Don Araştırma Komisyonu üye seçimi kararı Resmi Gazete’de
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Nisan ayında meydana gelen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ile gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını 14 Mayıs’ta gerçekleştirdi.

Komisyon başkanlığına AKP’li Adem Korkmaz seçilirken, üye seçimi kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye genelinde 9-13 Nisan tarihleri arasında hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte son yılların en büyük zirai don olaylarından biri yaşandı. Bu süreçte 36 ilde tarımsal üretim ciddi şekilde zarar gördü.

Korkmaz’ın yanı sıra, AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci başkanvekili, AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök sözcü, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise kâtip üye oldu.

22 üyeden oluşan komisyonun partilere göre üye dağılımı şöyle:

  • AKP: Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir.
  • CHP: Adana Milletvekili Bilal Bilici, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun.
  • DEM Parti: Ağrı Milletvekili Nejla Demir, Van Milletvekili Sinan Çiftyürek.
  • MHP: Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Mersin Milletvekili Levent Uysal.
  • İYİ Parti: Ankara Milletvekili Yüksel Arslan.
  • Yeni Yol Partisi: Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç.

Komisyonun ilk toplantısından

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in geçici başkanlığında 14 Mayıs’ta toplanan komisyonda, komisyon başkanlığı ve divan için seçim yapıldı.

Komisyon Başkanlığına seçilen Korkmaz, Meclis'in zirai don olayında ‘duyarlı’ bir refleks gösterdiğini belirtti.

Bu yıl yaşanan zirai don olayının geçmişle kıyaslanamayacak derecede olduğunu ifade eden Korkmaz, “Sadece zirai donla ilgili de değil dolu, rüzgar, bazen yağmur olabiliyor, tüm bunları masaya yatırıp, öncelikle çok hızlı bir saha çalışması yaparak, ikinci aşamada da rapor hazırlayarak çalışmamızı tamamlayacağız,” dedi.

Komisyonun haftaya 20 Mayıs Salı günü saat 16.30’da toplanmasına, daha sonraki toplantıların ise saatine daha sonra karar verilmek üzere çarşamba günü yapılmasına karar verildi.

Zirai don nedir?

Sıcaklığın 0°C’ın altına düşmesiyle veya bu seviyeye yaklaşmasıyla ortaya çıkan, tarımsal üretimi tehdit eden ciddi bir doğa olayı. Bitkisel üretimde en büyük risklerden biri olan don, özellikle ilkbaharda meydana geldiğinde meyve, sebze ve genç sürgünlerde ciddi zararlara yol açıyor. Bu nedenle don olayının önceden tahmin edilmesi, üreticiler için hayati önem taşıyor. Aksi takdirde bir yıllık emek büyük ölçüde heba olabiliyor. İklim krizinin etkisiyle artan sıcaklık dalgalanmaları, don olaylarının zamanlamasını ve şiddetini öngörmeyi zorlaştırırken, tarımsal üretimdeki riski her geçen yıl daha da büyütüyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
zirai don TBMM Meclis Araştırma Komisyonu
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