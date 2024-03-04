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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 4 Mart 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 4 Mart 2024 14:02
2 dk Okuma

Zincir Kıran Kadınlar Derneği'nin 6. Bisikletli Kadın Çalıştayı başlıyor

“Mikro Mobilite” teması altında, “Makro Feminizm Mikro Mobilite” başlığıyla yola çıkmaktadır. Bu tema, 25 km/sa altı hızlarla, sadece bisiklet kullanımıyla sınırlı kalmayıp, yürüyen flanörler veya küçük ve hafif araçlar aracılığıyla ulaşımı kapsayacak şekilde geniş bir perspektif sunmayı amaçlıyor.

Emine Gündüz
Emine Gündüz

Emine Gündüz
Görseli Büyüt
Zincir Kıran Kadınlar Derneği'nin 6. Bisikletli Kadın Çalıştayı başlıyor

Zincir Kıran Kadınlar Derneği, 6. Bisikletli Kadın Çalıştayı'nı düzenliyor. 

9-10 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek çalıştayın teması “Makro Feminizm, Mikro Mobilite” olarak belirlendi. Etkinlik, Koşuyolu Mahalle Evi'nde yapılacak. 

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Her yıl farklı bir tema altında düzenlenen çalıştay, bu yıl “Mikro Mobilite”yi odağına alıyor. Tema, sürdürülebilir ulaşımın anlamı, hareketlilik ve mobilitenin -bir yerden diğerine geçiş, bir durumdan başka bir duruma evrilme- sosyal boyutları.

Ayrıca, akışkan dünyamızda yaşadığımız trajik yakınlıklardan ortaklık kurma yollarına, artan parçalanmışlık ve bireysellik bağlamında bireylerin kendi tercihlerini yapma özgürlüğü, farklılıklarla dayanışma ve iş birliği yoluyla gelecek inşa etme imkanları, yeni alışkanlıklar ve akışlar keşfetme alanları üzerine yoğunlaşacak.

“Mikro Mobilite” teması altında, “Makro Feminizm Mikro Mobilite” başlığıyla yola çıkmaktadır. Bu tema, 25 km/sa altı hızlarla, sadece bisiklet kullanımıyla sınırlı kalmayıp, yürüyen flanörler veya küçük ve hafif araçlar aracılığıyla ulaşımı kapsayacak şekilde geniş bir perspektif sunmayı amaçlıyor.

Konuşmacılar; İlknur Hacısoftaoğlu, Merve Özhan, Arzu Erturan, Manolya Diken, Melis Çubukçu, Günce Beyazer, Esin Kurşun, Ceylin Yıldırım Keleş, Şule Serter ve Damla Özlüer, mikro mobiliteyi yaygınlaştırmak için sarf ettikleri fikirsel ve eylemsel çabaları paylaşacaklar. 9 Mart’ta tanzim yapma atölyesi, 10 Mart’ta Ceyda Nas Öztek’in yönetmenliğini yaptığı “Kestim Kara Saçlarımı” filminin gösterimi olacaktır.

Etkinlik, kadınların hareket etme ve edebilme deneyimlerine katkı sunmayı, perspektiflerini paylaşmayı ve her bir konuşmacının sunacağı yeni bakış açıları aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir ulaşım alanlarında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Ayrıca kadınların mikro mobilite akışkanlığı açısından özgürleşeceğine, bireysel olarak güçleneceğine, örgütsel olarak ise yayılacağına dair bir gelecek hayali hedefliyor. 


Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı Projesi kapsamında yayınlandı.

(EG/EMK)

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Emine Gündüz
Emine Gündüz
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Uçan Süpürge Vakfı Kadın Yerel Muhabirler Ağı projesi katılımcısı. Muhabir. 

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