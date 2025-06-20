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Yayın Tarihi: 20 Haziran 2025 11:57
 ~ Son Güncelleme: 20 Haziran 2025 12:02
2 dk Okuma

Zeytinliklerin madenciliğe açılmasını öngören teklif kabul edildi

Özellikle zeytinliklerin maden sahalarına dönüştürülmesini mümkün kılan düzenleme, kamuoyunda yoğun tepkiye neden oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Zeytinliklerin madenciliğe açılmasını öngören teklif kabul edildi
Fotoğraf: Sosyal Medya

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasının önünü açan yasa teklifi, muhalefet partileri ve yaşam savunucularının itirazlarına rağmen Meclis komisyonundan geçti.

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AKP’nin hazırladığı ve “Zeytincilik, Mera, Çevre ve Maden Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Özellikle zeytinliklerin maden sahalarına dönüştürülmesini mümkün kılan düzenleme, kamuoyunda yoğun tepkiye neden oldu.

Zeytinlikler kamulaştırılabilecek, ağaçlar taşınabilecek

Teklifin en çok eleştirilen 11. maddesi, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilmesini düzenliyor. Buna göre:

·         Zeytinlik alanlar, “başka bir yerde madencilik yapılamayacağı” gerekçesiyle kamulaştırılabilecek.

·         İlgili alandaki zeytin ağaçları başka bir yere taşınarak, bölgede madencilik faaliyetleri sürdürülebilecek.

·         Yetkili bakanlık, “kamu yararı” gerekçesiyle bu sürece onay verebilecek.

Muhalefet milletvekilleri ve ekoloji örgütleri, bu düzenlemenin zeytinlikleri yok olma riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirterek tepki gösterdi. Ancak tüm itirazlara rağmen teklif komisyonda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi.

Yaşam savunucuları neden karşı çıkıyor?

Bugün Meclis'te Sanayi ve Enerji Komisyonunda görüşülecek teklif yasalaşırsa, Muğla'da zeytinlikler maden sahası olarak açılacak 2014'te özelleştirilen Muğla- Yatağan ile Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri yakınında açılacak yeni maden sahaları, 468 bin dönüm alanı kapsıyor.

Yeni yasa teklifiyle, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak amacıyla izin süreçlerinin sadeleştirilip hızlandırılması hedefleniyor. Ayrıca, yerli kömürle çalışan termik santrallerin ham madde sorunları nedeniyle kapanmasının önüne geçmek için geçici düzenlemeler öngörülüyor. Maden arama ve işletme izinleri, ruhsat öncesinde tamamlanacak; çevresel etki değerlendirme süreçleriyle diğer izinler arasındaki koordinasyon güçlendirilecek.

Stratejik ve kritik madenler için acele kamulaştırma ve stok zorunluluğu getirilirken, bu madenlere ilişkin izinler, ilgili bakanların katıldığı bir kurul tarafından verilecek. Ayrıca, arama ruhsatı alabilmek için teminat zorunluluğu gelecek; taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde ruhsat iptal edilebilecek. Üretim ve rehabilitasyonla ilgili yeni şartlar ve yaptırımlar da düzenleme kapsamında yer alıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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