Zeytinlikleri hedef alan yasa görüşmeleri önümüzdeki haftaya ertelendi

Maden yasasında zeytinlik alanların madenciliğe açılmasına olanak tanıyan düzenlemenin Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi, önümüzdeki haftaya bırakıldı. Görüşmelerin AKP'li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın yönettiği oturumda yapılacağı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonu’nda kavgalı geçen görüşmelerin ardından sabaha karşı kabul edilen yasa teklifinin Genel Kurul gündemine alınması ertelendi.

Sözcü’nün haberine göre, dün Genel Kurulda “İklim Kanunu” ele alındı. Ertelemenin, DEM Partili Pervin Buldan’ın oturumu yönetmesi nedeniyle olası bir krizi önlemek amacıyla yapıldığı iddia edildi. Bu nedenle yasa görüşmeleri, önümüzdeki hafta AKP’li Bekir Bozdağ’ın yöneteceği oturuma bırakıldı.

Zeytinlik düzenlemesine ülke genelinden tepki

Yasa teklifine karşı tepkiler Meclis önüne taşındı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen çiftçiler, köylüler ve yaşam savunucuları, TBMM Dikmen Kapısı önünde protesto düzenledi. Yurttaşlar, “Talana dur de” ve “Havama, toprağıma, suyuma dokunma” yazılı pankartlar taşıdı.

İlber Ortaylı’dan sert eleştiri: “Zeytin medeniyettir”

Tartışmalı yasa teklifine bir tepki de tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan geldi. Zeytin ağaçlarının taşınabileceğini savunanlara tepki gösteren Ortaylı, “Bu lafı edene gülerim. Zeytini tanıyor mu?” dedi. Zeytinin sadece bir tarım ürünü değil, bir medeniyet sembolü olduğunu vurgulayan Ortaylı, “Zeytin nankörleri hiç sevmez. Zeytinlik vatan toprağıdır, koruyun” dedi.

Zeytinliklerin madenciliğe açılmasını öngören teklif kabul edildi

"SÜPER TALAN YASASI" MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK “Yasa yalnızca zeytinlikleri değil, müşterek yaşamı da hedef alıyor”

Yaşam savunucuları neden karşı çıkıyor? Bugün Meclis'te Sanayi ve Enerji Komisyonunda görüşülecek teklif yasalaşırsa, Muğla'da zeytinlikler maden sahası olarak açılacak 2014'te özelleştirilen Muğla- Yatağan ile Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri yakınında açılacak yeni maden sahaları, 468 bin dönüm alanı kapsıyor. Yeni yasa teklifiyle, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak amacıyla izin süreçlerinin sadeleştirilip hızlandırılması hedefleniyor. Ayrıca, yerli kömürle çalışan termik santrallerin ham madde sorunları nedeniyle kapanmasının önüne geçmek için geçici düzenlemeler öngörülüyor. Maden arama ve işletme izinleri, ruhsat öncesinde tamamlanacak; çevresel etki değerlendirme süreçleriyle diğer izinler arasındaki koordinasyon güçlendirilecek. Stratejik ve kritik madenler için acele kamulaştırma ve stok zorunluluğu getirilirken, bu madenlere ilişkin izinler, ilgili bakanların katıldığı bir kurul tarafından verilecek. Ayrıca, arama ruhsatı alabilmek için teminat zorunluluğu gelecek; taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde ruhsat iptal edilebilecek. Üretim ve rehabilitasyonla ilgili yeni şartlar ve yaptırımlar da düzenleme kapsamında yer alıyor.

(EMK)