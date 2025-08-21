Zeytinli Rock Festivali iptaline yürütmeyi durdurma

Türkiye’nin en büyük müzik etkinliklerinden biri olan Zeytinli Rock Festivali’nin bu yılki adresi önce Marmaris, ardından Sarıyer oldu; ancak her iki yerde de iptaller yaşandı.

Festivalin 21-24 Ağustos tarihlerinde Sarıyer Kilyos’ta yapılması planlanırken, Sarıyer Kaymakamlığı orman yangını riskini gerekçe göstererek organizasyona izin vermedi.

Bunun üzerine festivalin organizatörü Milyon Yapım karara itiraz etti.

Festival organizatörlerinden Umut Kuzey'in açıklamasına göre, Bölge İdare Mahkemesi ise Sarıyer Kaymakamlığı’nın yasağına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

40 sanatçı sahne alacak

Festival programında Türkiye’nin önde gelen rock ve pop sanatçıları yer alıyor.

İki ayrı sahnede Duman, Athena, Manga, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Feridun Düzağaç, Umut Kuzey, Dedublüman ve daha birçok sanatçının konser vermesi planlanıyor.

(EMK)