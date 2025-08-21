ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2025 08:30
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2025 17:24
1 dk Okuma

Zeytinli Rock Festivali iptaline yürütmeyi durdurma

Bölge İdare Mahkemesi, Sarıyer Kaymakamlığı’nın getirdiği yasağa ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

Zeytinli Rock Festivali iptaline yürütmeyi durdurma

Türkiye’nin en büyük müzik etkinliklerinden biri olan Zeytinli Rock Festivali’nin bu yılki adresi önce Marmaris, ardından Sarıyer oldu; ancak her iki yerde de iptaller yaşandı.

Festivalin 21-24 Ağustos tarihlerinde Sarıyer Kilyos’ta yapılması planlanırken, Sarıyer Kaymakamlığı orman yangını riskini gerekçe göstererek organizasyona izin vermedi.

Bunun üzerine festivalin organizatörü Milyon Yapım karara itiraz etti.

Festival organizatörlerinden Umut Kuzey'in açıklamasına göre, Bölge İdare Mahkemesi ise Sarıyer Kaymakamlığı’nın yasağına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

40 sanatçı sahne alacak

Festival programında Türkiye’nin önde gelen rock ve pop sanatçıları yer alıyor.

İki ayrı sahnede Duman, Athena, Manga, Emre Aydın, Hande Yener, Selda Bağcan, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Feridun Düzağaç, Umut Kuzey, Dedublüman ve daha birçok sanatçının konser vermesi planlanıyor.

1135 müzisyenden konser yasaklarına tepki: "Yanılanlar yok olup gitti"
1135 müzisyenden konser yasaklarına tepki: "Yanılanlar yok olup gitti"
7 Haziran 2022

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
zeytinli rock festivali Konser yasaklamaları orman yangınları
