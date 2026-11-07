ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 07.11.2026 12:49 7 Kasım 2026 12:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.11.2026 12:57 7 Kasım 2026 12:57
Okuma Okuma:  3 dakika

Zeytin üreticisi: Kilogramı 20 lira, işçi yevmiyesi 2 bin lira

Aydın'da zeytin üreticileri, artan işçilik ve mazot giderleri karşısında zarar ettiklerini belirterek devletten kilogram başına destek istedi.

ANKA Haber Ajansı

ANKA Haber Ajansı

Görseli Büyüt
Zeytin üreticisi: Kilogramı 20 lira, işçi yevmiyesi 2 bin lira
Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytin üreticileri, artan maliyetlere karşı kilogram başına destek talep etti. (Fotoğraf: ANKA)
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Aydın'ın Karacasu ilçesinde zeytin üreticileri, artan üretim maliyetleri ve düşen alım fiyatları nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek Tarım ve Orman Bakanlığına destek çağrısında bulundu.

Artan maliyetler Hatay’da 30 yıllık üreticiyi zeytincilikten uzaklaştırıyor
Artan maliyetler Hatay’da 30 yıllık üreticiyi zeytincilikten uzaklaştırıyor
22 Ekim 2026

İlçede zeytinin kilogramı 20 liradan satılırken işçi yevmiyeleri 2 bin liraya kadar yükseldi. Üreticiler, hasattan elde ettikleri gelirin büyük bölümünün işçilik giderlerine gittiğini ve üretim maliyetlerini karşılayamadıklarını söyledi.

“Kazandığımız para işçinin yevmiyesine gidiyor”

Karacasu'da uzun yıllardır zeytincilik yapan 66 yaşındaki Kemal Yıldırım, bu yılki hasat döneminde ekonomik koşulların önceki yıllardan daha ağır olduğunu anlattı.

Bir işçinin günde yaklaşık dört kasa zeytin topladığını, bunun karşılığında 2 bin lira yevmiye ödediklerini belirten Yıldırım, zeytinin kilogramını ise 20 liradan satabildiklerini söyledi.

Yıldırım, hasat gelirinin işçilik giderlerini ancak karşıladığını, mazot ve diğer üretim maliyetleri eklendiğinde kazanç elde edemediklerini ifade etti.

Mazotun litresini 105 liradan aldığını belirten Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığından üreticilerin yaşadığı sorunlara müdahale etmesini istedi.

COP31 için tarım arazileri asfaltlandı
COP31 için tarım arazileri asfaltlandı
15 Ağustos 2026

“Üretici 20 liraya satıyor, markette 110 lira”

Esnaf ve zeytin üreticisi Özgür Nuri Turan da zeytinin üreticiden çıkış fiyatıyla market fiyatı arasındaki farka dikkat çekti.

Turan, üreticinin kilogramını 20 liraya sattığı zeytinin marketlerde 110 liraya ulaşabildiğini belirterek bu farkın üreticinin kazancını yansıtmadığını söyledi.

Dökme zeytinyağına yönelik kısıtlamaların piyasada büyük firmaların ağırlığını artırdığını savunan Turan, zeytinyağı fiyatlarındaki düşüşün zeytin alım fiyatlarına da yansıdığını ifade etti.

Çiftçilere verilen desteklerin artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığını söyleyen Turan, özellikle mazot desteğinin üreticinin giderlerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

2027 bütçesinde çiftçiye verilmesi gereken destek 877 milyar TL eksik
2027 bütçesinde çiftçiye verilmesi gereken destek 877 milyar TL eksik
23 Ekim 2026

Kilogram başına 10 lira destek önerisi

Turan, üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden kayıtlı üretim miktarları dikkate alınarak desteklenebileceğini söyledi.

Üreticilerin satış belgelerinin ilçe tarım müdürlüklerine sunulmasıyla desteklerin hesaplanabileceğini belirten Turan, bütçe olanaklarına göre kilogram başına 10 lira destek verilmesini önerdi.

Bu uygulamayla üreticinin 20 liraya sattığı zeytinden elde ettiği gelirin 30 liraya çıkabileceğini ifade eden Turan, devletin zor dönemlerde çiftçiyi desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Turan, üretim maliyetlerinin altında satış yapmak zorunda kalan çiftçilerin mevcut koşullarda kazanç elde edemediğini söyledi.

“Borçlarını ödemek için zeytin satıyorlar”

Karacasu'da yaşayan Cavit Paksoy ise düşük alım fiyatlarının hem sofralık hem de yağlık zeytin üreticilerini etkilediğini anlattı.

İşçi yevmiyelerinin başlangıçta 2 bin lira olduğunu, daha sonra 1800 liraya kadar gerilediğini belirten Paksoy, buna rağmen hasat maliyetlerinin yüksek kaldığını söyledi.

Paksoy'a göre bazı üreticiler, Tarım Kredi Kooperatiflerine veya bankalara olan borçlarının takibe düşmesini önlemek amacıyla yalnızca borçlarını karşılayacak kadar zeytin satıyor.

Diğer üreticilerin ise ürünlerini yağlık zeytin olarak değerlendirmeye yöneldiğini belirten Paksoy, bu alanda da fiyatların üreticiyi rahatlatacak düzeyde olmadığını ifade etti.

Paksoy, zeytin ve zeytinyağı ithalatını eleştirerek yerli üreticinin korunması için önlem alınmasını istedi.

Karacasu'da belediyenin zeytinliklerine de talip çıkmadı

İlçede yaşanan ekonomik sıkıntılar, belediyeye ait zeytinliklerin kiralama ihalelerine de yansıdı.

Karacasu Belediyesinin 24 ayrı noktadaki zeytinlikleri için düzenlediği 15 ihaleye teklif verilmedi.

Sezonluk kiralama bedelleri 6 bin ile 60 bin lira arasında değişen zeytinliklere önceki yıllarda birden fazla talipli çıkarken, bu yıl üreticilerin artan maliyetler nedeniyle ihalelere katılmadığı bildirildi.

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, üreticilerin kendi zeytinlerini toplamakta dahi zorlandığını belirterek kooperatifleşme ve devlet desteklerinin artırılması çağrısında bulundu.

Büyükyapıcı, tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için çiftçilerin karşı karşıya kaldığı maliyet sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
zeytin Tarım üretim maliyetleri çiftçi
ilgili haberler
2027 bütçesinde çiftçiye verilmesi gereken destek 877 milyar TL eksik
23 Ekim 2026
/haber/2027-butcesinde-ciftciye-verilmesi-gereken-destek-877-milyar-tl-eksik-324732
Artan maliyetler Hatay’da 30 yıllık üreticiyi zeytincilikten uzaklaştırıyor
22 Ekim 2026
/haber/artan-maliyetler-hatayda-30-yillik-ureticiyi-zeytincilikten-uzaklastiriyor-324704
Uluslararası Af Örgütü: Zeytin hasadı döneminde iyice artan İsrailli yerleşimci şiddetine karşı harekete geçilmeli
20 Ekim 2026
/haber/uluslararasi-af-orgutu-zeytin-hasadi-doneminde-iyice-artan-israilli-yerlesimci-siddetine-karsi-harekete-gecilmeli-324632
Filistin zeytini barışa ihtiyaç duyuyor
20 Ekim 2026
/yazi/filistin-zeytini-barisa-ihtiyac-duyuyor-324610
YOZGAT’TA SİLAJLIK MISIR HASADI
“Çiftçinin traktörü çalışacağı zaman zamlar geliyor”
18 Ekim 2026
/haber/ciftcinin-traktoru-calisacagi-zaman-zamlar-geliyor-324556
Uğruna altı bin zeytin ağacının kesildiği GES’in yürütmesi durduruldu
8 Ekim 2026
/haber/ugruna-alti-bin-zeytin-agacinin-kesildigi-gesin-yurutmesi-durduruldu-324231
Zilan’da sulama projesine itiraz: “Çiftçinin suyunu da kanyonu da korumak mümkün”
21 Eylül 2026
/haber/zilanda-sulama-projesine-itiraz-ciftcinin-suyunu-da-kanyonu-da-korumak-mumkun-323625
Çiftçi sayısı azalıyor, kırsalda yaş ortalaması 58’e çıktı
15 Mayıs 2026
/haber/ciftci-sayisi-azaliyor-kirsalda-yas-ortalamasi-58e-cikti-319651
Zeytinyağında kriz: Ürünler depoda, katma değer yurt dışında
19 Şubat 2026
/haber/zeytinyaginda-kriz-urunler-depoda-katma-deger-yurt-disinda-316855
Yavru goril Zeytin’in Türkiye’den ayrılması engellendi
24 Ekim 2025
/haber/yavru-goril-zeytinin-turkiyeden-ayrilmasi-engellendi-312867
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
2027 bütçesinde çiftçiye verilmesi gereken destek 877 milyar TL eksik
23 Ekim 2026
/haber/2027-butcesinde-ciftciye-verilmesi-gereken-destek-877-milyar-tl-eksik-324732
Artan maliyetler Hatay’da 30 yıllık üreticiyi zeytincilikten uzaklaştırıyor
22 Ekim 2026
/haber/artan-maliyetler-hatayda-30-yillik-ureticiyi-zeytincilikten-uzaklastiriyor-324704
Uluslararası Af Örgütü: Zeytin hasadı döneminde iyice artan İsrailli yerleşimci şiddetine karşı harekete geçilmeli
20 Ekim 2026
/haber/uluslararasi-af-orgutu-zeytin-hasadi-doneminde-iyice-artan-israilli-yerlesimci-siddetine-karsi-harekete-gecilmeli-324632
Filistin zeytini barışa ihtiyaç duyuyor
20 Ekim 2026
/yazi/filistin-zeytini-barisa-ihtiyac-duyuyor-324610
YOZGAT’TA SİLAJLIK MISIR HASADI
“Çiftçinin traktörü çalışacağı zaman zamlar geliyor”
18 Ekim 2026
/haber/ciftcinin-traktoru-calisacagi-zaman-zamlar-geliyor-324556
Uğruna altı bin zeytin ağacının kesildiği GES’in yürütmesi durduruldu
8 Ekim 2026
/haber/ugruna-alti-bin-zeytin-agacinin-kesildigi-gesin-yurutmesi-durduruldu-324231
Zilan’da sulama projesine itiraz: “Çiftçinin suyunu da kanyonu da korumak mümkün”
21 Eylül 2026
/haber/zilanda-sulama-projesine-itiraz-ciftcinin-suyunu-da-kanyonu-da-korumak-mumkun-323625
Çiftçi sayısı azalıyor, kırsalda yaş ortalaması 58’e çıktı
15 Mayıs 2026
/haber/ciftci-sayisi-azaliyor-kirsalda-yas-ortalamasi-58e-cikti-319651
Zeytinyağında kriz: Ürünler depoda, katma değer yurt dışında
19 Şubat 2026
/haber/zeytinyaginda-kriz-urunler-depoda-katma-deger-yurt-disinda-316855
Yavru goril Zeytin’in Türkiye’den ayrılması engellendi
24 Ekim 2025
/haber/yavru-goril-zeytinin-turkiyeden-ayrilmasi-engellendi-312867
Sayfa Başına Git