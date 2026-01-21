ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:59 21 Ocak 2026 09:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.01.2026 10:02 21 Ocak 2026 10:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Zeynep Sönmez’in Avustralya Açık’taki rakibi netleşti

Henüz 23 yaşında olan milli tenisçi, bu karşılaşmadan galip ayrılması hâlinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Zeynep Sönmez’in Avustralya Açık’taki rakibi netleşti

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta Türk tenisinin gururu Zeynep Sönmez, tarihi yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor. Başarılı raketin 3. turdaki rakibi Kazak tenisçi Yulia Putintseva oldu.

Melbourne’da oynanan tek kadınlar 2. tur karşılaşmasında dünya 94 numarası Putintseva, klasmanın 60. basamağında yer alan Fransız Elsa Jacquemot’u 6-1 ve 6-2’lik setlerle geçerek tur atladı ve Sönmez’in rakibi oldu.

Zeynep Sönmez ile Yulia Putintseva arasındaki 3. tur mücadelesi 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

Henüz 23 yaşında olan milli tenisçi, bu karşılaşmadan galip ayrılması hâlinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçecek.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Zeynep Sönmez milli sporcular Kadın milli sporcular
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git