Zeynep Sönmez’in Avustralya Açık’taki rakibi netleşti

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta Türk tenisinin gururu Zeynep Sönmez, tarihi yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor. Başarılı raketin 3. turdaki rakibi Kazak tenisçi Yulia Putintseva oldu.

Melbourne’da oynanan tek kadınlar 2. tur karşılaşmasında dünya 94 numarası Putintseva, klasmanın 60. basamağında yer alan Fransız Elsa Jacquemot’u 6-1 ve 6-2’lik setlerle geçerek tur atladı ve Sönmez’in rakibi oldu.

Zeynep Sönmez ile Yulia Putintseva arasındaki 3. tur mücadelesi 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

Henüz 23 yaşında olan milli tenisçi, bu karşılaşmadan galip ayrılması hâlinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçecek.

(EMK)